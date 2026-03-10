Slušaj vest

Snežana Čalić, talentovana kuvarica srpskog porekla rođena u Hrvatskoj, koja je detinjstvo provela u Srbiji, oborila je s nogu voditelje jutarnje emisije Sunrise u Australiji i to - lepinjom.

Voditeli su uživo u emisiji komentarisali kako je Snežana uspela da donese ukuse Balkana u australijsku kuhinju, a njena lepinja postala je instant hit među gledaocima! Zato je pokazala kako se od nule pravi lepinja.

"Zove se lepinja. Postoji već stotinama godina, a recept se menja od regiona do regiona, ali je zaista jednostavna za pravljenje. Testo je vrlo jednostavno. Zapanjujuće je šta malo brašna, soli i vode može da uradi! Ja sam veliki ljubitelj svih vrsta testa. Imamo obično brašno, brašno za hleb, a bilo koje brašno će poslužiti. Ovde ne možete da pogrešite. I iskreno, samo malo kvasca, malo soli, malo ulja", rekla je Snežana dok su voditelji pažljivo pratili.

Voditelj je pitao kako se lepinja jede.

"Možete da dodate šta god želite, ali tradicionalno se jede sa ćevapima i puno luka", rekla je Snežana koja je pripremila i ćevape.

"Brinem se, večeras izlazim sa suprugom. Ima puno luka", uzvratio je voditelj, dok je voditeljka izrazila želju da proba ajvar.

"Ovo je umak od pečene paprike, prelepo je!", rekla je voditeljka.

Recept za lepinju Snežane Čalić Sastojci: 400 g brašna

300 g tople vode

7 g soli

5 g kvasca

5 g meda ili šećera

15 ml ulja

Priprema: Pomešajte toplu vodu, med i kvasac. Ostavite da stoji dok kvasac ne počne da radi.

U činiji pomešajte brašno i so.

Dodajte suve sastojke u tečne i mešajte.

Prebacite testo na radnu površinu i mesite 5 minuta dok ne postane glatko i mekano.

Ostavite testo na toplom mestu da naraste.

Istisnite vazduh iz testa, podelite ga na 4 veće (ili 6 manjih) kugli, oblikujte ih i pokrijte kuhinjskim ubrusom. Ostavite da odstoje 30 minuta.

Zagrejte rernu na 240°C. Ako imate kamenu ploču za picu, zagrejte i nju, ali lepinja će biti odlična i bez nje.

Svaku kuglu razvucite u tanak krug, napravite šaru po vrhu i pecite oko 10 minuta, dok ne dobije zlatnu boju.

Pogledajte kako su voditelji reagovali:

VIDEO: Italijanska kuvarica