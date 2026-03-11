Slušaj vest

Omekšivač je jedan od omiljenih proizvoda u svakom domaćinstvu jer odeću pretvara u mekane oblačiće iz kojih se širi božanstven miris, ali to nije jedini način da upotrebite ovu tečnost.

Zapravo, omekšivač može da bude daleko korisniji nego što ste mislili!

Zahvaljujući sastavu i intenzivnom mirisu, omekšivač može da posluži i kao praktično sredstvo za čišćenje i osvežavanje različitih delova doma, a iznenadićete se za šta sve možete da ga upotrebite.

7 načina da upotrebite omekšivač u kući

1. Za čišćenje radijatora. Ako želite da radijatori budu čistiji i da prostor miriše svežije, prebrišite ih krpom natopljenom mešavinom vode i omekšivača. Tako ćete ukloniti prljavštinu i uneti prijatan miris u prostoriju.

2. Protiv prašine. Sipajte nekoliko kapi omekšivača na krpu pre čišćenja prašine i površine će duže ostati čiste! Nakon brisanja, statički elektricitet se smanjuje, pa se prašina sporije taloži, što je samo jedan od brojnih trikova za odbijanje prašine.

3. Za osvežavanje prostora. Jednostavan trik je da pomešate omekšivač i vodu u bočici sa raspršivačem. Time možete poprskati zavese, tepihe ili čak unutrašnjost automobila i osvežiti prostor bez kupovine posebnih osveživača.

Poprskajte zavese omekšivačemi cela prostorija će mirisati Foto: Shutterstock

4. Za mirišljavije kupatilo. Jedan od jednostavnih TikTok trikova koji stvarno deluju jeste da sipate malu količinu omekšivača u vodokotlić. Svaki put kada pustite vodu, kupatilo se ispuni blagim i prijatnim mirisom!

5. Osvežavanje jastuka i nameštaja. U bocu s raspršivačem dodajte vodu i nekoliko čepova omekšivača, pa lagano poprskajte dekorativne jastuke ili tapacirani nameštaj i brzo dobiti prijatan i svež miris.

6. Za lakše čišćenje rešetki iz rerne. Ako su rešetke prekrivene tvrdokornom masnoćom, potopite ih u toplu vodu s malo omekšivača. Posle izvesnog vremena prljavština će se lakše ukloniti, samo vodite računa da rešetke dobro isperete.

7. Za mekše tepihe. Ako dodate omekšivač prilikom pranja tepiha, pomoći ćete vlaknima da ostanu mekša i zadrže svež miris duže vreme.

VIDEO: Jeftini osvežival za kuću i ormare