Poslednjih godina banana hleb je praktično osvojio društvene mreže. Jednostavan je za pripremu, ne zahteva mnogo sastojaka i gotovo da nema osobe koja ga barem jednom nije napravila kod kuće.

Međutim, sada se pojavio novi favorit koji mnogi već nazivaju novim banana hlebom.

Čokoladni hleb prirodnu slatkoću dobija iz urmi, a za njegovu pripremu potrebno je svega nekoliko osnovnih sastojaka.

Sastojci:

15 urmi

250 ml mleka

150 g brašna

3 kašičice kakaoa

1 kašičica praška za pecivo

1 kašičica sode bikarbone

2 jaja

Čokoladni kolač Foto: B Aldridge / Alamy / Profimedia

Priprema:

Iz urmi najpre izvadite koštice, pa ih zajedno sa mlekom stavite u posudu i ostavite oko 20 minuta da omekšaju. U međuvremenu zagrejte rernu na 180 stepeni.

Omekšale urme zajedno sa mlekom izmiksajte u blenderu dok ne dobijete glatku smesu. Zatim je prebacite u činiju i dodajte brašno, kakao, prašak za pecivo, sodu bikarbonu i jaja, pa sve dobro promešajte dok se sastojci ne sjedine.

Dobijenu smesu sipajte u pleh obložen papirom za pečenje. Kolač pecite u rerni 30 do 35 minuta, a kada je gotov ostavite ga oko deset minuta da se prohladi pre nego što ga isečete i poslužite.

(Kurir.rs/Informer)

