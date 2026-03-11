Slušaj vest

Jedna žena ostala je potpuno zatečena kada je na vetrobranskom staklu svog automobila pronašla rukom napisanu poruku. Ono što je pisalo u njoj pokrenulo je lavinu emocija, ali i ogromnu raspravu na društvenim mrežama.

To je Stela Sorbetini, koja je podelila svoju neobičnu priču na mreži, a video u kojem je objasnila šta se dogodilo brzo je postao viralan.

„Došla sam kući i pronašla ovu poruku“

U videu u kojem je opisala situaciju, Stela je rekla:

„Ovo je potpuno ludo. Došla sam kući i pronašla ovu poruku na brisaču vetrobranskog stakla svog auta. Pročitaću ti je.“

Kada je pročitala sadržaj poruke, ostala je potpuno slomljenog srca.

U poruci je pisalo:

„Hej devojko, ne poznaješ me i nisam sigurna da li umišljam, ali sam prilično sigurna da si Aleksova žena. Ako sam u pravu, stvarno mi je žao, ali tvoj muž te vara.“

Poruka je zatim nastavljena priznanjem žene koja ju je napisala.

„Stidim se i užasno mi je da ti ovo kažem, ali ja sam druga žena. Nisam ni znala da postojiš do danas.“

Automobil joj je otkrio istinu

Autorka poruke je objasnila da je često posećivala čoveka i primetila automobil parkiran ispred kuće.

„Svaki put kada bih došla kod njega, videla bih automobil za koji sada znam da je tvoj. Znala sam da pripada ženi zbog svih tih slatkih nalepnica. Uzgred, baš ti dobro stoje.“

Dodala je da je čovek pokušao da objasni čiji je to automobil.

„Kada sam ga pitala čiji je to automobil, on je stalno govorio da pripada njegovoj mlađoj sestri i da ga popravlja za njen 16. rođendan.“

Prema njenim rečima, bio je veoma ubedljiv.

„Rekao je da je kupio automobil na otpadu i odmah je znao da je savršen za nju. Bio je toliko ubedljiv da sam mu poverovala.“

Međutim, jednog dana je primetila nešto što ju je učinilo sumnjičavom.

„A onda sam danas bolje pogledala auto i videla nalepnicu 'Alisija Mari'. Znam da šesnaestogodišnje devojke nisu baš lude za imenom Mari kao odrasle žene, tako da mi je postalo jasno da laže.“

Predložila je da se udruže.

Na kraju poruke, žena koja je ljubavnica je predložila nešto neočekivano.

„On uvek gleda kada izlazim iz tvoje kuće, pa sam danas o+rekla da sam bolesna i došla biciklom da ti ostavim poruku, nadajući se da ćeš je videti.“

Dodala je i:

„Ako je ovo zaista njegova sestra, zaista mi je žao. Ali ako si mu žena, devojko, evo mog broja – nema šanse da se taj lažov izvuče. Molim te, moramo se udružiti i pobrinuti se da oseti posledice. Nemoj mu još ništa reći.“

Komentari puni podrške

Mnogi nisu mogli da veruju ovakvom razvoju događaja.

Jedna osoba je napisala:

„Vas dve postanite najbolje prijateljice i povežite se kroz mržnju prema tom čoveku. Izbacite ga iz svojih života, uselite se zajedno, postanite cimerke i putujte svetom.“

