Jutjuberka i 27-godišnja veterinarska tehničarka Hana Hamar podelila je iskustvo života u zemlji koju često nazivaju "najbezbednijom na svetu". Nakon raskida i otkaza spakovala je sve stvari i iz Australije se preselila na Island, ali se posle samo sedam meseci vratila kući zbog niza neočekivanih razloga.

Na preseljenje se odlučila nakon što je Island, prema Globalnom indeksu mira za 2025. godinu, ponovo proglašen najmirnijom zemljom na svetu. Tu titulu drži već godinama, a na vrhu je zbog visokog nivoa bezbednosti, izostanka unutrašnjih sukoba i niske militarizacije.

Potraga za porodičnim korenima na Islandu

Hana je na svom Jutjub kanalu ispričala da je osetila "poriv" da se preseli i istraži majčine korene.

"Moja mama je sa Islanda, a u Australiju se preselila tek u tridesetim", rekla je pa dodala:

"Moja mama poznaje otprilike pola Islanda. Ako išta znate o toj zemlji, onda znate da je reč o sićušnom mestu sa oko 300.000 stanovnika. To je stvarno malo. Na ulici sam sretala Islanđane koji poznaju moju mamu."

Zahvaljujući porodičnim vezama, posao je obezbedila još pre odlaska.

"Vreme na Islandu ne prašta"

Iako je Island opisala kao "neverovatno" mesto, gde je, između ostalog, planinarila po aktivnom vulkanu, neki aspekti života tamo su je ipak iznenadili. Tokom sedam meseci doživela je i leto i zimu, a posebno je upozorila na narandžasta i crvena vremenska upozorenja, koja stanovnici shvataju veoma ozbiljno. Crveno upozorenje je najviši nivo i označava ekstremne uslove koji mogu biti opasni.

"Na Islandu morate biti veoma oprezni da biste ostali bezbedni i ne smete voziti kada vreme to ne dozvoljava, jer tamo vreme ne prašta. Tokom tih sedam meseci doživela sam nekoliko narandžastih upozorenja", rekla je.

Jednom je letela tokom takvog upozorenja, što je opisala kao "najstrašnije iskustvo" u životu.

Borba sa nesanicom i usamljenošću

Ipak, glavni razlog zbog kojeg je na kraju otišla bili su problemi sa snom tokom mračnih islandskih zima, kada dnevnog svetla gotovo i nema.

"Da budem potpuno iskrena, najveći razlog zbog kojeg sam rezervisala let i odlučila da se vratim kući bio je san. Nisam se dobro nosila sa nesanicom i nisam imala mnogo ljudi oko sebe koji bi mi pomogli da zadržim neku rutinu", objasnila je.

"Osećala sam se veoma usamljeno u zemlji u kojoj nemam svoj krug prijatelja ni užu porodicu. Uz to, zbog veoma lošeg sna imala sam osećaj da me to psihički slama. Bila sam toliko neispavana da sam se jedva terala na posao, a u mraku je veoma teško ostati pozitivan kada nisi spavao", dodala je.

Kulturološki šok i visoke cene

Kao najveći kulturološki šok Hana je izdvojila razliku u otvorenosti ljudi u poređenju sa Australijom.

"Verujem da su, kada ih jednom upoznate, među najljubaznijim ljudima koje ćete sresti, ali teško je dopreti do njih. Kulturološki šok mi je bio već to što ljudi ne govore 'zdravo' dok hodaju ulicom. Nisu tako otvoreno srdačni kao u Australiji", rekla je.

Drugi veliki izazov bili su troškovi života. Prema njenim rečima, cene namirnica su ponekad bile i tri puta više nego u Australiji.

"Većinu vremena živela sam od najjeftinijeg mesa i zaista nezdrave, prerađene hrane. Nisam imala osećaj da mogu da priuštim voće i povrće. Ako niste bogati, jesti u restoranima zapravo nije opcija", rekla je.

Drugačija kultura dejtovanja

Jutjuberka je primetila i da je kultura dejtovanja na Islandu mnogo opuštenija nego u Australiji.

"Na početku su svi prijatelji, možda spavamo zajedno nakon izlaska ili nešto slično, a onda, ako se dopadnemo jedno drugom, možda počnemo ozbiljnije da se upoznajemo", objasnila je.

"Ne ide se prvo na klasičan sastanak pa tek onda dalje. Razgovarala sam sa mnogo ljudi koji žive na Islandu i kažu da je to zaista tako", zaključila je.

