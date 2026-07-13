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Hejli Kvin danas je poznata kao dejting kouč, ali njena lična priča o ljubavi i odnosima počela je mnogo burnije nego što bi se moglo pretpostaviti. U jednoj ispovestiprisetila se mladosti u kojoj je pokušavala da razume sopstvene granice, što ju je dovelo do iskustva koje nikada nije zaboravila - trojke sa dečkom i devojkom sa kojom ju je varao.

Kako je ispričala, još tada je shvatila da seks utroje nije ništa posebno glamurozno samo po sebi.

"Trojka je kao i svaki drugi seks - može da bude odlična, može da bude potpuno neprijatna, a nekad je samo negde između", objasnila je.

U to vreme imala je svega osamnaest godina i bila je ludo zaljubljena u svog prvog ozbiljnog dečka. On je, međutim, imao potpuno drugačiji odnos prema vezama. Bio je, kako kaže, rođeni zavodnik i čak je pohađao kurs za muvanje žena. Jednom prilikom joj je poslao poruku iz hotela u kom je, kako je tvrdio, upoznao nekoliko porno glumica i završio u orgiji sa njima.

Za nju je to bio ogroman šok.

"Mozak mi je eksplodirao, a srce se slomilo", priznala je.

Ipak, umesto da se udalji, radoznalost ju je uvukla još dublje u svet seksualnih eksperimenata i poliamornih odnosa. U tom periodu počela je da istražuje teme zavođenja, otvorenih veza i različitih oblika intimnosti. Živela je gotovo nomadskim životom, okružena ljudima koji su se bavili psihologijom zavođenja.

Danas priznaje da je u tom periodu stalno tražila intenzivna iskustva i pomerala sopstvene granice, iako duboko u sebi često nije bila sigurna šta zapravo radi. Situacija je kulminirala kada je saznala da njen tadašnji dečko viđa drugu devojku. Iako između njih dvoje još nije bilo seksa, privlačnost je bila očigledna.

Umesto da ode iz tog odnosa, odlučila je da napravi potez koji danas opisuje kao očajnički pokušaj da povrati kontrolu. Kontaktirala je tu devojku i pozvala je na zabavu u hotelu.

"Mislim da sam očajnički pokušavala da uspostavim kontrolu nad situacijom", rekla je kasnije.

Devojka koju je upoznala bila je nekoliko godina mlađa, studentkinja Oksforda i, kako kaže, neverovatno lepa. Veče je počelo glamurozno. U velikoj staroj zgradi čekali su ih šampanjac i ostrige. Hejli je nosila skupu Dior haljinu, dok je druga devojka bila u jednostavnoj, kratkoj suknji i dubokim čizmama, ali je izgledala fantastično. U jednom trenutku njih dve su se našle same u kupatilu, popravljajući šminku pred ogledalom. Tada ju je devojka pogledala i pitala da li bi joj smetalo da poljubi njenog dečka.

Hejli priznaje da joj se stomak stegao, ali je ipak pristala. Sve što je usledilo opisuje kao iskustvo u kom je imala osećaj da posmatra sopstveni život sa strane. Kako je veče odmicalo, granice su se pomerale korak po korak. Svaki put kada bi pomislila da bi trebalo da stane, govorila bi sebi da je već pristala na prethodni korak.

"Ako si već rekla da ti je ovo u redu, sada moraš i dalje", priseća se.

Nakon zabave završili su u hotelskoj sobi, gde je postalo jasno da će se situacija razviti u nešto intimnije. Ipak, atmosfera nije bila onakva kakvu bi mnogi zamišljali. Njen dečko bio je vidno nervozan i nelagodan. U jednom trenutku samo je posmatrao njih dve.

Hejli kaže da je tada shvatila koliko je sve zapravo bolno i pogrešno. Iako je pokušavala da se ponaša kao da je sve u redu, u sebi je osećala ogromnu povređenost. Jutro posle bilo je jednako neprijatno kao i noć pre. Čekala ih je duga vožnja nazad do Londona, osam sati u automobilu, sa napetom tišinom među njima.

Devojka je sedela na zadnjem sedištu, dok su njih dvoje bili napred. Tokom pauze za ručak njih dvoje su se čak nakratko izdvojili, što je Hejli samo dodatno potvrdilo koliko je čitava situacija bila apsurdna.

"Pokušavala sam da budem kul, ali me je najviše bolelo to što su njih dvoje imali neku vrstu emocionalne bliskosti. U tom trenutku sam se osećala kao potpuni stranac“, priznala je.

Iako je nakon svega pokušala da učvrsti vezu i čak počela da živi sa tim dečkom, njihov odnos potrajao je još oko godinu dana. On nikada nije prestao da razmišlja o drugoj devojci, a kasnije je saznala da su se viđali iza njenih leđa. Kada je zatrudnela, on ju je ostavio. Odlučila je da zadrži bebu, ali je trudnoća završila spontanim pobačajem. Taj period opisuje kao trenutak kada je konačno shvatila koliko se udaljila od sebe.

"Tek tada sam se probudila. Shvatila sam da sam sve vreme pokušavala da spasem nešto što je već bilo mrtvo", rekla je.

Danas na taj deo života gleda kao na fazu eksperimentisanja koja ju je, iako bolna, naučila važnim lekcijama o granicama, samopoštovanju i odnosima. Kako kaže, upravo je to iskustvo zatvorilo poglavlje njenog života u kom je tražila ekstremna iskustva.

"Ne kajem se zbog tog perioda, ali danas osećam da sam ponovo ona osoba koja sam bila pre nego što sam krenula tim putem", zaključila je.

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