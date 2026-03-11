Slušaj vest

Mnogi ljudi petak 13.doživljavaju kao dan koji donosi lošu sreću. U različitim kulturama ovaj datum prati niz verovanja i sujeverja, pa ga neki ljudi dočekuju sa dozom opreza. Ipak, astrologija sugeriše da ovaj dan ne mora svima doneti negativnu energiju. Za pojedine znakove zodijaka mogao bi biti čak i veoma povoljan.

Prema astrološkim tumačenjima, određene kombinacije planeta i datuma mogu posebno snažno uticati na neke znakove. Ovog puta pažnja je usmerena na ljude rođene u znaku Strelca. Smatra se da bi upravo ovaj horoskopski znak mogao imati najviše koristi od energije koju nosi petak 13. i da bi taj dan mogao doneti neočekivane događaje koji menjaju tok stvari.

Strelac Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Strelac je znak kojim vlada Jupiter, planeta koja se u astrologiji povezuje sa srećom, širenjem i povoljnim okolnostima. Zbog toga se za osobe rođene u ovom znaku često kaže da imaju poseban osećaj za prilike i da ih život često vodi ka pozitivnim ishodima.

Upravo zato dan koji mnogi smatraju nesrećnim za Strelčeve može imati potpuno drugačiji efekat. Energija tog datuma mogla bi ih podstaći da budu hrabriji, da donesu važnu odluku ili da prihvate priliku koju ranije nisu primetili.

To može biti iznenadna poslovna ponuda, uspešan razgovor, dobre vesti ili susret koji otvara nova vrata. Ponekad upravo neočekivani događaji donesu najveće promene.

Strelčevi su poznati po tome što se retko povlače pred izazovima. Oni ne dopuštaju da ih strah ili sujeverje sputavaju, već često biraju da probaju nešto novo i izađu iz zone komfora. Kada drugi oklevaju, Strelčevi su često spremni da naprave prvi korak

(Kurir.rs/Žena)

