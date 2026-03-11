Da li je supa iz kesice zdrava

Iskusni kuvarkaže da je prvi korak da jelo ponovo probate. Kada je hranaveoma vruća, često deluje više slano nego što zapravo jeste. Zato je dobro sačekati trenutak i tek onda proceniti koliko je solizaista previše. Ako je ukus i dalje prejak, postoje jednostavni načini da spasite presoljeno jelo.

Kako ublažiti slanoću u supama i sosovima

Kod tečnih jela problem se obično rešava najlakše. U supu, čorbu ili sos može se dodati malo vode ili neslanog bujona. Važno je da se tečnost dodaje postepeno, uz stalno probanje, kako bi se zadržala kontrola nad ukusom.

Ako jelo postane previše blago, može se kratko prokuvati kako bi se ukus ponovo koncentrisao.

Postoji i jednostavan kulinarski trik koji se često koristi u domaćinstvima. U lonac se ubaci oljušten krompir i ostavi da se kuva desetak minuta. Krompir može delimično upiti višak soli i ublažiti ukus.

Pileća supa Foto: Shutterstock

Sličan efekat mogu imati i pirinač, testenina ili druge neslane namirnice koje upijaju deo tečnosti.

Kako izbalansirati preslan sos

Kod gušćih sosova razblaživanje nije uvek najbolje rešenje. U takvim slučajevima kuvari često koriste sastojke koji ublažavaju intenzitet soli.

Malo pavlake, kajmaka, putera ili neutralne pavlake za kuvanje može učiniti ukus mekšim i zaokruženijim. Kod paradajz sosova ponekad pomaže i nekoliko kapi limunovog soka ili prstohvat šećera, jer kiselina i slatkoća mogu izbalansirati slan ukus.

Važno je dodavati male količine i stalno proveravati rezultat, jer previše slatkog ili kiselog može promeniti karakter jela.

Šta ako presolite meso, fil za pitu ili salatu

Kada su presoljeni mleveno meso, fil za pitu ili zapečeno jelo, najčešće se dodaje dodatna količina neslanih sastojaka. To može biti još malo mesa, pire krompir, povrće ili kuvana žitarica bez soli.

Meso Foto: Denis Karpenkov / Alamy / Profimedia

Na taj način se ukupna količina jela povećava, a koncentracija soli se ravnomernije rasporedi.

Kod salata je pristup nešto drugačiji. Ako je moguće, pojedini sastojci se mogu kratko isprati vodom ili se jednostavno dodaju sveži sastojci poput povrća, zelene salate ili čak jabuke kako bi ukus postao blaži.

Kuvari savetuju da se svaka korekcija radi polako i u malim koracima. Nakon svake izmene jelo treba ponovo probati. Upravo takav pristup najčešće omogućava da se presoljeno jelo spasi i zadrži dobar ukus.

