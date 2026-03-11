U vezi sa prijateljem svog oca

Slušaj vest

Amerikanka po imenu Jojo izazvala je buru na društvenim mrežama nakon što je otkrila da je u vezi s muškarcem koji je čak 44 godine stariji od nje i koji je nekada bio najbolji prijatelj njenog oca.

Foto: endlesslyjojo/tiktok

Ljubav s tatinim najboljim prijateljem

Jojo, koja je u dvadesetima, u viralnom videu na aplikaciji TikTok ispričala je kako je svog partnera upoznala upravo preko oca. Iako je između njih velika razlika u godinama, njen partner ima više od 60, kaže da je upravo ona napravila prvi korak.

„U jednom trenutku pitaš se trebaš li ući u vezu s tatinim prijateljem koji je 44 godine stariji od tebe“, napisala je u objavi. „A već u sledećem gradite zajednički život i planirate budućnost zajedno.“

Foto: endlesslyjojo/tiktok

Par je, prema njenim rečima, već započeo i gradnju kuće iz snova.

Otac prekinuo kontakt s bivšim prijateljem

Ipak, njihova veza nije naišla na odobravanje u porodici. Jojo tvrdi da njen otac više ne razgovara s njenim partnerom otkako je saznao za njihovu romansu.

„Naravno da ne razgovaram s tatom. Zašto bih razgovarala s bivšim najboljim prijateljem svog dečka?“ našalila se u videu.

Internet podijeljen: od šoka do sarkazma

Video je brzo postao viralan i prikupio više od 900.000 pregleda, a komentari su se nizali velikom brzinom. Mnogi su se fokusirali upravo na razliku u godinama između para.

„Znači, imao je 44 godine kad si se rodila… Suludo“, napisao je jedan korisnik.

Drugi su bili sarkastični:

„Eto koliko ti se ne da raditi“, komentirao je jedan pratitelj, aludirajući da je Jojo u vezi iz koristi.

„Molim te, reci mi da je bogat“, dodao je drugi.

U vezi sa prijateljem svog oca Foto: endlesslyjojo/tiktok

Neki su reagirali i prilično zgroženo:

„Sad idem isprati oči“, poručila je jedna korisnica, dok je druga zaključila: „Dosta interneta za danas.“

Ipak, bez obzira na kritike, Jojo poručuje da je srećna i da je razlika u godinama ne sprečava da planira budućnost s partnerom.

(Kurir.rs/Index)