Slušaj vest

Amerikanka po imenu Jojo izazvala je buru na društvenim mrežama nakon što je otkrila da je u vezi s muškarcem koji je čak 44 godine stariji od nje i koji je nekada bio najbolji prijatelj njenog oca.

Screenshot 2026-03-11 160927.png
Foto: endlesslyjojo/tiktok

Ljubav s tatinim najboljim prijateljem

Jojo, koja je u dvadesetima, u viralnom videu na aplikaciji TikTok ispričala je kako je svog partnera upoznala upravo preko oca. Iako je između njih velika razlika u godinama, njen partner ima više od 60,  kaže da je upravo ona napravila prvi korak.

„U jednom trenutku pitaš se trebaš li ući u vezu s tatinim prijateljem koji je 44 godine stariji od tebe“, napisala je u objavi. „A već u sledećem gradite zajednički život i planirate budućnost zajedno.“

Screenshot 2026-03-11 160859.png
Foto: endlesslyjojo/tiktok

Par je, prema njenim rečima, već započeo i gradnju kuće iz snova.

Otac prekinuo kontakt s bivšim prijateljem

Ipak, njihova veza nije naišla na odobravanje u porodici. Jojo tvrdi da njen otac više ne razgovara s njenim partnerom otkako je saznao za njihovu romansu.

„Naravno da ne razgovaram s tatom. Zašto bih razgovarala s bivšim najboljim prijateljem svog dečka?“ našalila se u videu.

Internet podijeljen: od šoka do sarkazma

Video je brzo postao viralan i prikupio više od 900.000 pregleda, a komentari su se nizali velikom brzinom. Mnogi su se fokusirali upravo na razliku u godinama između para.

„Znači, imao je 44 godine kad si se rodila… Suludo“, napisao je jedan korisnik.

Drugi su bili sarkastični:
„Eto koliko ti se ne da raditi“, komentirao je jedan pratitelj, aludirajući da je Jojo u vezi iz koristi.
„Molim te, reci mi da je bogat“, dodao je drugi.

U vezi sa prijateljem svog oca
U vezi sa prijateljem svog oca Foto: endlesslyjojo/tiktok

Neki su reagirali i prilično zgroženo:
„Sad idem isprati oči“, poručila je jedna korisnica, dok je druga zaključila: „Dosta interneta za danas.“

Ipak, bez obzira na kritike, Jojo poručuje da je srećna i da je razlika u godinama ne sprečava da planira budućnost s partnerom.

(Kurir.rs/Index)

Ne propustiteŽivotMarija je nakon 40 godina u parku srela svoju prvu ljubav: "Kada mi je priznao zašto je otišao bez reči, srce mi se slomilo na komade"
sshutterstock-2203674281.jpg
Pop kulturaUpoznala princa u noćnom klubu, nije znala ništa o njegovom poreklu: Nakon 6 meseci veze sve je otkrila (FOTO)
Džoel Dejvid Makonen Haili Selasije i Arijana Ostin na svečanosti
ŽenaOva fotografija otkrila istinu o bračnom paru posle 28 godina: Ljudi u neverici kako je sudbina umešala prste
Žena sedi na naslonu stolice pored tadašnjeg dečka dok se u pozadini nalazi muškarac koji će kasnije postati njen suprug
ŽivotJelena iz Srbije udala se za iranskog pilota: Maramu ne skida na ulici, a njemu je ovo najveći problem
Jelena Radosavljević udala se za iranskog pilota Šahaba

Od klavira u Japanu do harmonike u Srbiji: Ovo je priča o Japanki Fumiko Knežević koja je pronašla ljubav u Srbiji - harmonika joj je promenila život Izvor: Kurir televizija