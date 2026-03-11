Slušaj vest

Britanska influenserka izazvala je burne reakcije na internetu nakon što je otkrila da je odlučila da promeni verenički prsten i to samo nekoliko meseci pre venčanja.

Promenila verenički prsten pred venčanje

Modna kreatorka sadržaja Kloi Mičel, poznata na društvenim mrežama kao Glowy by Chloe, verila se sa partnerom Džejmsom Mičelom u julu 2024. godine.

Ipak, iako je rekla da joj se prsten dopada, priznala je da je postojalo „nekoliko sitnica“ koje su je mučile kod originalnog modela, klaster prstena u obliku kruške.

veridba Foto: glowybychloe/tiktok

Zato je, kako kaže, odlučila da dizajnira potpuno novi prsten. Promenila je i boju metala, pa je zlatni prsten zamenila srebrnim.

„Znam da će ovo za neke biti šok. Obožavam svoj prsten, ali ima nekoliko sitnica“, rekla je u videu objavljenom na TikTok, gde je prati više od 535.000 ljudi.

Problem koji nije mogao da se popravi

Influenserka je objasnila da je najveći problem bio mali razmak između kamena i prstena.

„Svaki put kad ga pogledam vidim taj razmak. Zlatari jednostavno ništa ne mogu da urade zbog oblika i dijamanata“, objasnila je.

Zbog toga je sa partnerom otišla u zlatarsku radnju gde je razgovarala o mogućim rešenjima.

Na kraju je, kako kaže, ispalo da je isplativije napraviti potpuno novi prsten nego prepravljati stari.

„Dobila sam i savet da će novi prsten trajati mnogo duže“, dodala je.

Internet podeljen: razmažena ili praktična?

Njena odluka izazvala je lavinu komentara na internetu.

Neki su je kritikovali:

„Izvini, ali mislim da je nepoštovanje menjati verenički prsten.“

„Pretenciozno, vau.“

„Moj prsten možda ne bih sama izabrala, ali ga je moj muž birao za mene to je najvažnije.“

Drugi su je, međutim, podržali.

„Na trećem sam vereničkom prstenu. Ukusi se menjaju“, napisala je jedna žena koja tvrdi da je u braku već 30 godina.

Još jedna korisnica dodala je da je na petom prstenu sa istim partnerom, jer su ga kroz godine menjali kako su finansijski napredovali.

„Sve smo zajedno odlučili“

Nakon brojnih kritika, naglasila je da odluka nije doneta preko noći i da je sve dogovorila sa verenikom.

„Molim vas da to što sam promenila prsten ne utiče na vaš život. Džejms i ja smo o svemu razgovarali“, poručila je.

Dodala je i da će originalni prsten zauvek zadržati i možda ga jednog dana pokloniti svojoj deci.