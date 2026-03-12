5 najčešćih grešaka zbog kojih kosa izgleda tanko i beživotno: Frizer Viktorije Bekam dao zlata vredne savete
Retka ili proređena kosa je čest problem i kod žena i kod muškaraca i kod mnogih izaziva osećaj nelagodnosti, pa i srama. Svako ko je nekada imao ovakav problem dobro zna taj osećaj, ali nije sve izgubljeno.
Ukoliko vam muči "slaba" kosa, postoje preparati koji mogu donekle da umanje problem, ali i cake koje makar vizuelno mogu da umanje vidljivost i učine da vaša kosa dobije na gustini.
Budući da određene navike i frizure mogu učiniti da kosa izgleda ređe nego što zapravo jeste bilo bi dobro da se informišete i pokušate da ne pravite takve greške.
Naravno, niko ne očekuje da znate sve trikove profesionalaca. Dobar stil najčešće dolazi uz iskustvo majstora, a mnogi su tokom pandemije shvatili koliko su zapravo vešte ruke frizeranezamenljive.
Kako bi objasnio šta je najbolje raditi sa proređenom kosom, ali i koje greške treba izbegavati, poznati frizer Kena Kenor, koji je radio na naslovnicama modnih magazina i Nedeljama mode u Njujorku, Parizu, Londonu i Milanu, podelio je svoje savete.
Među njegovim klijentkinjama su i zvezde poput Viktorije Bekam, Điđi Hadid, Lili Kolins i Olivije Palermo, a osnivač je i nagrađivanog salona u Bruklinu.
- Važno je da ljudi čuju da je proređena kosa izuzetno česta pojava i da nema razloga za neprijatnost. Vidim to svakog dana u svom salonu - kaže Kenor. - Ključ je u tome da radite sa svojom kosom, a ne protiv nje.
Tanka ili retka kosa – u čemu je razlika? Kenor naglašava da je ovo veoma važna razlika.
Tanka kosa znači da je prečnik svake vlasi mali.
Retka kosa znači da je manji broj vlasi na glavi, odnosno da je gustina slabija.
Drugim rečima, možete imati tanku, ali gustu kosu, ili debelu kosu koja je ređa. Naravno, moguće je i da kosa bude i tanka i retka u isto vreme.
- Zbog toga je profesionalna konsultacija sa frizerom važna – rutina nege i stilizovanja zavisi od toga kakvu kosu zapravo imate - objašnjava on.
Greška broj 1 zbog koje kosa može izgledati još ređe
Najveća greška koju ljudi prave jeste puštanje kose da raste što duže.
- Razumem taj instinkt, ali duža kosa često samo dodatno naglasi proređenost - kaže Kenor.
Dobra forma frizure i pravilno slojevito šišanje gotovo uvek stvaraju iluziju veće gustine. On posebno upozorava na veoma dugu kosu šišanu u jednoj dužini, jer takva frizura "vuče kosu nadole i čini da vrhovi izgledaju beživotno i retko".
Zato savetuje da pronađete frizera kome verujete i da sa njim obavite konsultaciju pre šišanja.
Još 4 česte greške kod proređene kose
1. Previše teških proizvoda
Teški regeneratori, ulja i kreme mogu da "spljošte" kosu i razdvoje vlasi, zbog čega se vidi više temena. Zato je bolje koristiti lagane formule i povremeno šampon za dubinsko čišćenje kako bi se uklonili ostaci proizvoda koji mogu da opterete kosu.
2. Grubo rukovanje kosom
Prejako četkanje, agresivno sušenje peškirom ili često korišćenje vrelih alata može dovesti do pucanja vlasi. Previše ravnanja peglom za kosu takođe može učiniti da kosa izgleda još ređe jer se potpuno slepi uz teme.
Najbolji pristup je:
- blago rukovanje
- niža temperatura alata
- podizanje kose u korenu
Takođe, veoma zategnuti repovi ili punđe mogu vremenom doprineti opadanju kose.
3. Preskakanje redovnog šišanja
Ako ne šišate kosu redovno, vrhovi postaju neujednačeni i paperjasti – što dodatno naglašava utisak retke kose.
- Poenta je u suptilnom oblikovanju frizure, a ne u potpunom menjanju stila - objašnjava Kennor.
4. Teške ekstenzije
Ekstenzije koje su preteške mogu opteretiti prirodnu kosu i čak dovesti do njenog lomljenja ili opadanja.
- Lakše ekstenzije sa manjom težinom po pramenu mnogo su bezbednije, jer ravnomerno raspoređuju opterećenje - savetuje frizer.
Frizure koje najbolje pristaju proređenoj kosi
Prema Kenoru, najbolje su frizure koje stvaraju pokret i volumen.
Najbolji izbor su:
- mekani slojeviti rezovi
- bob ili lob frizure sa ravnim krajevima
- teksturisani piksi
- razdeljak sa strane ili blago pomeren od sredine
- blagi talasi za dodatni volumen
- šiške koje uokviruju lice i daju punoću kosi
Koji proizvodi su najbolji za tanku kosu?
Kenor preporučuje lagane proizvode za volumen, kao što su:
- sprejevi za podizanje kose u korenu
- lagane pene za volumen
- suvi šampon koji daje teksturu
- serumi za teme sa peptidima ili kofeinom koji podstiču rast kose.
Ako koristite toplotne alate, obavezno nanesite sprej za zaštitu od toplote
(Kurir.rs/Glossy)
