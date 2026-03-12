Slušaj vest

Kupovina nove odeće često prati uzbuđenje, ali i pitanje: kako je pravilno održavati da dugo traje? Pre nego što bacite etiketu sa instrukcijama, važno je da je pažljivo pročitate. Simboli na etiketi daju precizne informacije o pranju, sušenju, beljenju i peglanju odeće, a pravilno tumačenje može sprečiti oštećenje tkanina.

Osnovni simboli na etiketi

Svaka etiketa ima više simbola, a ako je odeća izrađena od različitih materijala, najbolje je pratiti uputstva za najosetljiviju tkaninu.

  • Bazen – simbolizuje pranje u vodi.
  • Krug – označava suvo čišćenje.
  • Trougao – upućuje na beljenje.
  • Kvadrat sa oznakama – sušenje odeće.
  • Pegla – simbol peglanja.

Simboli pranja sa vodom

Simbol bazena može biti kombinovan sa linijama ili dodatnim oznakama:

Simboli na etiketi odeće za pranje, sušenje i peglanje
Simboli na etiketi odeće za pranje, sušenje i peglanje Foto: Alliance / Alamy / Profimedia

  • Bazen sa X – ne prati u vodi.
  • Bazen bez dodatnih oznaka – dozvoljeno ručno ili mašinsko pranje.
  • Bazen + linija – nežno pranje pri smanjenoj brzini, niskim temperaturama i kratkom centrifugiranju.
  • Bazen sa rukom – ručno pranje, normalno ispiranje, nežno centrifugiranje.
  • Bazen sa brojem – broj označava minimalnu temperaturu vode u °C.

Simboli za suvo čišćenje

Krug na etiketi upućuje na način suvo čišćenja:

  • Krug sa X – ni pranje ni sušenje nisu dozvoljeni.
  • Krug – suvo čišćenje sa svim rastvorima.
  • Krug + linija – nežno suvo čišćenje, kako bi se sprečilo skupljanje tkanine.
  • Krug + A / F / P – različiti rastvori za suvo čišćenje (npr. perhloretilen, hlorisani rastvori, ugljovodonici).

Simboli za izbeljivanje

  • Trougao sa X – izbeljivač ne koristiti.
  • Trougao – dozvoljeno korišćenje bilo kog izbeljivača.
  • Trougao + Cl – izbeljivanje sa proizvodima na bazi hlora.

Simboli za sušenje

Simboli na etiketi odeće za pranje, sušenje i peglanje
Simboli na etiketi odeće za pranje, sušenje i peglanje Foto: Carolyn Jenkins / Alamy / Profimedia

Sušenje u mašini označava se kvadratom:

  • Kvadrat – moguće sušenje u mašini.
  • Kvadrat sa X – sušenje u mašini nije dozvoljeno
  • Tačke u kvadratu – određuju intenzitet sušenja:
  • 1 tačka – nežno sušenje.
  • 2 tačke – normalno sušenje.

Simboli za peglanje

Peglanje se označava ikonama pegle sa tačkama:

Pegla – moguće peglanje.

  • Pegla + 1 tačka – maksimalna temperatura 110 °C, bez pare.
  • Pegla + 2 tačke – maksimalna temperatura 150 °C.
  • Pegla + 3 tačke – maksimalna temperatura 200 °C.
  • Pegla sa X – peglanje nije dozvoljeno.
Ne propustiteŽenaDa li se oznaka "7 kg" odnosi na suv ili mokar veš? Većina domaćica ovo ne zna, a odgovor će vas iznenaditi
Mašina za veš
ŽenaDa li peškiri smeju da se peru s odećom? Stručnjaci objašnjavaju sve što treba da znate ako ste u iskušenju
stockphotocolorfultowelsonshelvesinbathroom125724764.jpg
ŽenaIzbegavajte ovu temperaturu: Evo zašto nije dobro da perete veš na 40 stepeni
Uključivanje mašine za pranje veša
ŽenaPomoću ovog trika veš tokom pranja se više nikad neće izgužvati: Sve što treba jeste da ubacite ovo u mašinu
Žena ubacuje veš u mašinu
ŽenaZbog čega se ne oseća uvek omekšivač kada izvadimo veš iz mašine? Evo u čemu svi grešimo
Žene u samouslužnoj perionici veša

 Video: Kako dubinski očistiti veš mašinu

Dubinsko čišćenje veš mašine Izvor: Instagram/what.sophie.does