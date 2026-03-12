Etikete na odeći sadrže simbole koji govore kako pravilno prati, sušiti i peglati odeću. Naučite šta znače bazen, krug, trougao i pegla i sačuvajte svoje tkanine.
Vodič za pranje veša: Ne morate da gatate u pasulj da biste znali šta znače simboli na etiketama na odeći
Kupovina nove odeće često prati uzbuđenje, ali i pitanje: kako je pravilno održavati da dugo traje? Pre nego što bacite etiketu sa instrukcijama, važno je da je pažljivo pročitate. Simboli na etiketi daju precizne informacije o pranju, sušenju, beljenju i peglanju odeće, a pravilno tumačenje može sprečiti oštećenje tkanina.
Osnovni simboli na etiketi
Svaka etiketa ima više simbola, a ako je odeća izrađena od različitih materijala, najbolje je pratiti uputstva za najosetljiviju tkaninu.
- Bazen – simbolizuje pranje u vodi.
- Krug – označava suvo čišćenje.
- Trougao – upućuje na beljenje.
- Kvadrat sa oznakama – sušenje odeće.
- Pegla – simbol peglanja.
Simboli pranja sa vodom
Simbol bazena može biti kombinovan sa linijama ili dodatnim oznakama:
Simboli na etiketi odeće za pranje, sušenje i peglanje Foto: Alliance / Alamy / Profimedia
- Bazen sa X – ne prati u vodi.
- Bazen bez dodatnih oznaka – dozvoljeno ručno ili mašinsko pranje.
- Bazen + linija – nežno pranje pri smanjenoj brzini, niskim temperaturama i kratkom centrifugiranju.
- Bazen sa rukom – ručno pranje, normalno ispiranje, nežno centrifugiranje.
- Bazen sa brojem – broj označava minimalnu temperaturu vode u °C.
Simboli za suvo čišćenje
Krug na etiketi upućuje na način suvo čišćenja:
- Krug sa X – ni pranje ni sušenje nisu dozvoljeni.
- Krug – suvo čišćenje sa svim rastvorima.
- Krug + linija – nežno suvo čišćenje, kako bi se sprečilo skupljanje tkanine.
- Krug + A / F / P – različiti rastvori za suvo čišćenje (npr. perhloretilen, hlorisani rastvori, ugljovodonici).
Simboli za izbeljivanje
- Trougao sa X – izbeljivač ne koristiti.
- Trougao – dozvoljeno korišćenje bilo kog izbeljivača.
- Trougao + Cl – izbeljivanje sa proizvodima na bazi hlora.
Simboli za sušenje
Simboli na etiketi odeće za pranje, sušenje i peglanje Foto: Carolyn Jenkins / Alamy / Profimedia
Sušenje u mašini označava se kvadratom:
- Kvadrat – moguće sušenje u mašini.
- Kvadrat sa X – sušenje u mašini nije dozvoljeno
- Tačke u kvadratu – određuju intenzitet sušenja:
- 1 tačka – nežno sušenje.
- 2 tačke – normalno sušenje.
Simboli za peglanje
Peglanje se označava ikonama pegle sa tačkama:
Pegla – moguće peglanje.
- Pegla + 1 tačka – maksimalna temperatura 110 °C, bez pare.
- Pegla + 2 tačke – maksimalna temperatura 150 °C.
- Pegla + 3 tačke – maksimalna temperatura 200 °C.
- Pegla sa X – peglanje nije dozvoljeno.
