Vremenom i najkvalitetniji peškiri počnu da se troše. Tkanina postaje tanja, ivice se pohabaju, a sposobnost upijanja više nije kao ranije. Da se ne lažemo, mogu baš ružno i jadno da izgledaju. U većini domaćinstava takvi peškiri završe u smeću.

Ipak, čak i istrošeni peškiri mogu dobiti novu svrhu u kući i, kako savetuju stručnjaci za održavanje doma i higijenu, stari tekstil ne bacajte olako. Dovoljno je da ih isečete ili jednostavno počnete da ih koristite na drugačiji način. Tako smanjujete otpad i štedite na sitnicama koje često kupujemo iz navike. Setite se samo koliko para dajete na kupovinu raznih sunđera, krpa i krpica koje često razočaraju.

Krpe za čišćenje uvek dobro dođu

Stari peškiri lako mogu postati praktične krpe za čišćenje. Dovoljno je da ih isečete na manje komade i koristite za brisanje kuhinjskih površina, stolova ili nameštaja.

Deblja pamučna tkanina odlično skuplja prašinu i brzo upija vlagu. Takve krpe je praktično držati u kuhinji ili ostavi, jer su uvek pri ruci kada treba obrisati prosutu tečnost ili očistiti radnu površinu.

Mnogi ih koriste i u garaži ili automobilu za brisanje alata i raznih površina.

Stari peškiri mogu poslužitui kao krpe za čišćenje Foto: Shutterstock

Idealno rešenje za pranje podova

Od starijih, debljih peškira mogu se napraviti odlične krpe za pranje podova. Materijal dobro upija vodu i lako se cedi, što olakšava čišćenje.

Ako imate mop sa tekstilnim nastavkom, peškir može poslužiti kao zamena za standardnu krpu. Ova metoda dobro funkcioniše i kada pod brišete ručno.

Najbolje je koristiti peškir koji nije predebeo kako ne bi zadržavao previše vode.

Višekratne kozmetičke maramice

Mekani frotirski peškiri mogu se pretvoriti u praktične višekratne maramice za negu kože. Tkaninu je dovoljno iseći na male kvadrate, približno veličine 10 x 10 centimetara.

Takvi komadi mogu se koristiti za skidanje šminke ili za umivanje. Ako želite da duže traju, ivice možete lagano porubiti.

Za ovu namenu najbolje je izabrati najmekše delove peškira kako bi bili prijatni za kožu.

Peškiri Foto: Cefoto / Alamy / Profimedia

Jednostavna zaštita od promaje

U starijim stanovima često se javlja promaja ispod vrata. U tom slučaju stari peškir može poslužiti kao jednostavna zaštita od hladnog vazduha.

Peškir se smota u čvrst valjak i postavi uz donju ivicu vrata. Po želji se može ubaciti u dekorativnu navlaku kako bi izgledao urednije.

Iako je reč o privremenom rešenju, često može značajno smanjiti ulazak hladnog vazduha u prostoriju.

Korisno je kad imate kućne ljubimce

Stari peškiri su veoma praktični i za vlasnike pasa i mačaka. Odlično služe za brisanje šapa i krzna nakon šetnje po kiši ili posle kupanja. Dobro je držati nekoliko takvih peškira blizu ulaznih vrata. Tako ćete brzo obrisati ljubimca pre nego što uđe u stan.

Peškir se može staviti i na dno transportera za životinje kako bi putovanje bilo udobnije, a unutrašnjost zaštićena od vlage i prljavštine.

Mali trikovi koji produžavaju život stvarima

Stari tekstil ne mora odmah završiti u otpadu. Uz malo kreativnosti, mnoge stvari mogu dobiti novu funkciju i još dugo biti korisne u domaćinstvu.

Ovakav pristup ne samo da štedi novac, već pomaže i da se u domu stvara manje otpada, što je sve važnije u savremenom načinu života.

