Slušaj vest

Sa dolaskom proleća dani postaju duži, temperature rastu, a priroda se polako budi nakon zime. Upravo tada mnogi ljubitelji baštovanstva ponovo izlaze u svoje vrtove i započinju planiranje novih cvetnih aranžmana. Razmišljaju o rasporedu biljaka, kombinacijama boja i oblicima cvetnih leja koje će krasiti baštu tokom toplijih meseci.

Iako se lukovice lala najčešće sade tokom jeseni, njihova sadnja je moguća i u ranim prolećnim danima. Potrebno je, međutim, obratiti pažnju na nekoliko važnih detalja kako bi biljke uspešno napredovale.

Prolećna sadnja tulipana - šta treba znati

Stručnjaci objašnjavaju da lale posađene u proleće ponekad cvetaju nešto kasnije i skromnije nego one koje su posađeni u jesen. Razlog je taj što lukovice tada ne prolaze kroz kompletan period zimskog hlađenja koji im je potreban za optimalan razvoj. Ipak, ova metoda je odlična alternativa za sve koji su propustili jesenju sadnju ili su naknadno odlučili da promene izgled svoje cvetne leje.

Jednostavan trik sa kartonskim kutijama za jaja

Među baštovanima se sve češće pominje zanimljiv i praktičan način sadnje - korišćenje kartonskih kutija za jaja. Ovaj trik olakšava raspored lukovica i pomaže da cvetovi rastu uredno i ravnomerno. Pre sadnje najpre je potrebno pripremiti zemljište. Zemlju treba dobro prekopati i ukloniti kamenje, korenje i druge nečistoće. Idealna podloga za lale je lagana i dobro drenirana, jer ove biljke ne podnose zadržavanje vode u zemlji. U proleće je to posebno važno, jer nakon topljenja snega zemlja često ostaje teška i natopljena vlagom.

Kako pravilno rasporediti lukovice

Kada je zemljište pripremljeno, može se oblikovati cvetna leja. Mnogi vrtlari vole da eksperimentišu sa dekorativnim oblicima poput srca, polumeseca, talasastih linija ili čak oblika leptira. Planirani oblik može se obeležiti kanapom ili pažljivo urezati u travnjak kako bi raspored biljaka bio precizan.

Baštovan otkrio trik za sađenje lala Foto: AP

Nakon toga u pripremljeno udubljenje postavljaju se kartonske kutije za jaja. Karton se lagano pritisne da dobro nalegne na zemlju, a u svako udubljenje stavlja se po jedna lukovica tulipana, okrenuta vrhom nagore. Kada su sve lukovice raspoređene, preko njih se stavlja sloj zemlje. Preporučuje se da dubina sadnje bude približno tri puta veća od visine lukovice. Ovaj postupak automatski obezbeđuje pravilan razmak između biljaka, bez potrebe za dodatnim merenjem.

Savršeno uređene cvetne leje

Ova metoda omogućava vrtlarima da precizno kontrolišu izgled svoje cvetne leje. Lale niču ravnomerno, raspored biljaka ostaje uredan, a cvetovi se ne šire nekontrolisano po gredici. Zahvaljujući tome, linije i oblici koje ste osmislili ostaju jasno vidljivi, a kombinacije boja pojavljuju se tačno tamo gde su planirane.

Metoda pogodna i za druge prolećne lukovice

Trik sa kartonskim kutijama nije rezervisan samo za lale. Na isti način mogu se saditi i druge lukovičaste biljke, poput narcisa, zumbula, krokusa i muskari cveća. Ovaj pristup omogućava formiranje šarenih cvetnih traka, obruba duž vrtnih staza ili precizno definisanih cvetnih aranžmana.

Baštovan otkrio trik za sađenje lala Foto: Profimedia

Prednosti kartona u zemlji

Kartonske kutije imaju još jednu korisnu ulogu – deluju kao prirodni razdelnik između lukovica. Na taj način svaka biljka dobija dovoljno prostora za rast, što smanjuje mogućnost truljenja u previše vlažnoj zemlji. Vremenom se karton u zemlji razgrađuje. Celuloza postaje hrana za gliste koje poboljšavaju strukturu zemljišta i doprinose njegovom boljem provetravanju.

Kutije mogu donekle otežati pristup i glodarima, naročito voluharicama koje često napadaju lukovice cveća. Ovaj način sadnje praktičan je i za balkone ili terase, jer pomaže da biljke u saksijama i sanducima budu ravnomerno raspoređene.

Priprema lukovica pre sadnje

Pre nego što se lukovice posade u zemlju, preporučuje se da se potapaju u vodi dva do tri sata. Ovaj postupak može pomoći da se brže ukorene. Važno je koristiti isključivo obične kartonske kutije bez štampe i zaštitnih slojeva. Plastificirani ili obloženi materijali neće se razgraditi u zemlji i mogu štetiti tlu.

Nega lala nakon cvetanja

Baštovan otkrio trik za sađenje lala Foto: RossHelen editorial / Alamy / Alamy / Profimedia

Kada lale počnu da razvijaju listove i pupoljke, potrebno je započeti redovnu negu biljaka. Jedan od ključnih koraka jeste uklanjanje uvelih cvetova. Ovaj postupak, poznat kao "oglavljenje", sprečava biljku da troši energiju na formiranje semena i omogućava joj da razvije snažniju lukovicu za narednu sezonu. Listove, međutim, ne treba uklanjati odmah nakon cvetanja. Oni treba prirodno da požute i osuše se, jer u tom periodu i dalje prenose hranljive materije u lukovicu.

Vađenje i čuvanje lukovica

Dok listovi potpuno ne uvenu, preporučuje se umereno zalivanje, naročito ako je proleće suvo. Zemlja treba da bude blago vlažna, ali nikako previše natopljena vodom. Kada se listovi potpuno osuše, lukovice se vade iz zemlje. Nakon toga ih je potrebno očistiti od zemlje i ostaviti da se osuše na senovitom i provetrenom mestu.

Tako pripremljene lukovice čuvaju se do jeseni, kada se ponovo sade u vrtu. Redovno vađenje lukovica sprečava da cvetovi iz godine u godinu postaju sve slabiji i da se lukovice postepeno spuštaju sve dublje u zemlju.

Jednostavna rešenja iz svakodnevnog života

Ovakvi praktični trikovi pokazuju da korisna rešenja za baštovanstvo često možemo pronaći među predmetima koje svakodnevno koristimo u domaćinstvu. Malo kreativnosti i snalažljivosti može pomoći da bašta izgleda urednije, a biljke rastu zdravije i lepše.

(Kurir.rs/Gazeta)

Pogledajte video: Kako napraviti fontanu u bašti