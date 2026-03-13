Slušaj vest

Uz dnevno izdanje novina Kurir stiže i novi broj omiljenog TV vodiča TV Ekran, ali i koristan poklon za svaki dom – torba za kupovinu.

Praktična, lagana i izdržljiva, torba za kupovinu idealna je za svakodnevne odlazke u prodavnicu ili pijacu. Jednostavna za nošenje i višekratnu upotrebu, pomoći će vam da kupovinu obavite lakše i organizovanije. U novom broju TV Ekrana očekuje vas najtačniji TV program, zanimljive priče, intervjui i preporuke za gledanje.

U novom broju TV Ekrana čitajte: Ekskluzivno Džek Paten: Utisak mi je da se u Srbiji ozbiljno radi: Australijski glumac koji je oživeo lik Robina Huda u seriji o ovom junaku, a čija je premijera zakazana za 16. mart na kanalu Epik drama, opisuje kako se proveo snimajući je u našoj zemlji. Isidora Simijonović: Bez Lidije koju igram u „Izvoru“ život bi bio dosadan. Đing Lusi: U „Noćnom letu“ sam neumorni tragač za istinom.

Foto: Kurir