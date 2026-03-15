Slušaj vest

Kada su grickalice u kući En Mari počele da nestaju brže nego inače, ova 34-godišnja mama dvoje dece i kreatorka sadržaja najpre je pomislila da je u pitanju slučajnost.

Nedeljama je primećivala da se zalihe u kuhinji smanjuju bez jasnog razloga, ali pošto se tako nešto ranije nikada nije dešavalo u njihovoj porodici, nije odmah posumnjala na nešto neobično. Pitala je ukućane da li neko zna šta se događa, ali niko nije priznao da ima veze s tim. Istina je otkrivena sasvim slučajno, tokom jednog običnog sređivanja dečje sobe, piše Pipl.

Neočekivano otkriće u fioci

Jednog dana, dok je tražila odeću sa životinjskim motivima za školski tematski nedeljni program, En Mari je otvorila fioku komode u kojoj drži garderobu svoje sedmogodišnje ćerke, namenjenu za naredne godine kada joj bude veća.

Tada je naišla na iznenađujući prizor – gomilu omota i papirića od slatkiša koje su inače stajale u kuhinji. Trenutak kada je shvatila šta se zapravo događa snimila je za TikTok, a preko videa je napisala: "Gledajte kako otkrivamo da je naša sedmogodišnja ćerka lopov veka."

Mama priznaje da joj tada nije bilo do smeha

Iako je mnogima ova situacija delovala zabavno, En Mari kaže da njoj u tom trenutku nije bilo nimalo smešno. Njena ćerka ima osetljiv stomak, pa nije želela da se jedna naizgled simpatična porodična priča pretvori u neprijatan razgovor.

"Želeli smo da se pravimo da to nismo videli", priznala je, jer je znala da će situaciji morati da pristupi pažljivo, da prati moguće posledice i eventualno promeni neke porodične navike. Dodaje i da roditeljstvo često znači stalnu budnost.

"Roditeljstvo je teško… stalno si u borbenom modu, pa je još jedna stvar na koju moraš da paziš stvarno naporna", objasnila je.

Razgovor bez optuživanja

Kada je ipak odlučila da razgovara sa ćerkom, En Mari je pokušala da pristupi smireno i bez optuživanja. Umesto da joj pokaže fioku i suoči je sa dokazima, jednostavno joj je rekla da je u njoj pronašla ambalažu od grickalica.

Foto: Printscreen/TikTok/fieldnotesfrommanne

Dogovor je bio jednostavan: devojčica je trebalo da pokupi sve papiriće, pospremi sobu i proveri da li je nešto ostalo što bi moglo da privuče miševe. Tek nakon toga razgovarale su o poverenju, za koje En Mari kaže da je jedan od temelja njihove porodice.

Zašto je devojčica skrivala grickalice

Tokom razgovora devojčica je objasnila da je neko vreme imala želju da jede samo grickalice, zbog čega joj večera nije bila naročito privlačna. Mama joj je objasnila da nema potrebe da se krije ili uzima hranu bez pitanja. Ako je gladna posle večere, može jednostavno da traži užinu. Takođe ju je podsetila da kasno uveče nije dobro jesti mnogo prerađenih slatkiša, posebno zbog sastojaka poput pirinčanog sirupa koji, kako je slikovito rekla, "ostane u stomaku i na zubima". Devojčica nije bila kažnjena, ali je morala da preuzme odgovornost tako što je očistila i sredila svoju sobu.

Promena navika u porodici

Prema rečima En Mari, nakon tog razgovora problem se više nije ponovio. Devojčica je počela da pojede veći deo večere, a sve češće sama bira voće ili hranu iz frižidera umesto prerađenih grickalica.

Foto: Shutterstock

Takođe je postala spremnija da isproba nove namirnice, a sve češće koristi i dečji kuhinjski pribor kako bi sama sekla voće i povrće.

Video pokrenuo veliku raspravu na internetu

Očekivano, video je izazvao veliki broj reakcija na društvenim mrežama. U komentarima su se smenjivali roditeljski saveti, ali i rasprave. Neki su joj zamerili što je u jednom trenutku pomenula reč "kazna", iako je kasnije objasnila da u njihovoj kući ne koriste klasično kažnjavanje, već deci dozvoljavaju da osete prirodne posledice svojih postupaka.

Pojedini komentatori otišli su i dalje, tvrdeći da bi ovakvo ponašanje moglo biti znak poremećaja u ishrani, dok su drugi smatrali da je takva reakcija preterana. En Mari kaže da je u početku pokušavala da odgovara na komentare, ali je kasnije pustila da se rasprava sama smiri. Ipak, priznaje da je među brojnim reakcijama pronašla i mnogo korisnih ideja i podsetnik da roditeljstvo nije nešto kroz šta treba prolaziti sam.

