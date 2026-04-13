Mnogi ljudi, kada imaju mnogo veša, jednostavno pokrenu veš mašinu odmah nakon završetka prethodnog ciklusa. Iako se to čini praktičnim rešenjem, stručnjaci upozoravaju da takva navika može dugoročno oštetiti uređaj.

Naime, većina modernih mašina tehnički može odraditi više ciklusa zaredom, ali to ne znači da je takav način korišćenja uvek preporučljiv. Postoji nekoliko razloga zbog kojih bi bilo dobro napraviti pauzu između dva pranja.

Pregrevanje unutrašnjih delova

Tokom svakog ciklusa pranja zagrevaju se motor, pumpa i grejač vode. Ako se mašina odmah ponovo uključi, ti delovi nemaju vremena da se ohlade.

Dugoročno to može dovesti do bržeg trošenja komponenti, većeg opterećenja uređaja i povećane mogućnosti kvara.

Veće trošenje i kraći vek trajanja

Bez kratke pauze između ciklusa, mašina stalno radi pod opterećenjem. To može ubrzati habanje pojedinih delova, poput pogonskog kaiša ili pumpe za odvod vode.

Stručnjaci savetuju da se između dva pranja napravi pauza od najmanje 20 do 30 minuta, kako bi se unutrašnji delovi ohladili i stabilizovali.

Napravite pauzu između dva pranja Foto: Shutterstock, Ilustracija

Manja potrošnja energije

Kada mašina dobije kratku pauzu, naredni ciklus može raditi efikasnije. Ako se uređaj stalno koristi bez prestanka, dolazi do većeg opterećenja sistema i nepotrebne potrošnje energije.

Zbog toga mnogi proizvođači preporučuju umereno korišćenje i redovne pauze između ciklusa pranja.

Jednostavna navika koja produžava život mašine

Ako želite da vaša veš mašina traje što duže, dovoljno je pridržavati se nekoliko jednostavnih pravila:

- napravite pauzu od 20–60 minuta između pranja

- nemojte preopterećivati bubanj

- povremeno očistite filter i bubanj

- ostavite vrata mašine otvorena nakon pranja kako bi se unutrašnjost osušila

Ove male navike mogu značajno produžiti vek trajanja uređaja i smanjiti rizik od skupih kvarova.

