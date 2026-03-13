Slušaj vest

Iako je petak 13. oduvek bio simbol misterije i nelagode, astrolozi tvrde da 13. mart 2026. godine nosi posebno snažnu energiju kakva se nije pojavila decenijama.

Naime, retrogradni Merkur u znaku Riba, u kombinaciji sa Marsom koji se spaja sa Severnim mesečevim čvorom, kao i prisustvom Saturna - planete karme i ograničenja, stvara astrološku konfiguraciju koju mnogi nazivaju "savršena kosmička oluja".

Ovakvo planetarno poravnanje nije se dogodilo još od 1981. godine, što znači da mnogi nikada nisu iskusili ovakvu kombinaciju uticaja.

Merkur, planeta komunikacije, tehnologije i informacija, u retrogradnom hodu često donosi:

- nesporazume

- kašnjenja

- tehničke kvarove

- vraćanje problema iz prošlosti

Kada se tome doda emotivna i intuitivna energija Riba, mnogi bi mogli da se osećaju zbunjeno, preopterećeno ili emocionalno iscrpljeno.

Astrolozi zato savetuju da se 13. marta izbegavaju važne odluke, potpisivanje ugovora, kupovina tehnologije ili ulazak u konflikte.

Iako će ovu energiju osetiti svi znakovi Zodijaka, četiri znaka nalaze se u samom epicentru kosmičkog haosa.

Ribe - u centru kosmičke oluje

Za Ribe ovaj dan može biti posebno intenzivan, jer se najveći deo planetarne energije upravo dešava u njihovom znaku.

Retrogradni Merkur, Mars, Severni čvor i Saturn stvaraju snažan energetski pritisak, zbog čega bi mnoge Ribe mogle osećati:j

- emocionalnu nestabilnost

- konfuziju

- unutrašnji nemir

- teškoću u donošenju odluka

Mnogi pripadnici ovog znaka mogli bi imati osećaj "mentalne magle", gde intuicija i strah postaju teško razdvojivi.

Savet za Ribe

- izbegavajte važne odluke

- ne potpisujte ugovore

- povucite se u mirnije okruženje

- meditacija i boravak u prirodi mogu pomoći

Ovo je dan za usporavanje i introspekciju, a ne za velike životne poteze.

Blizanci - komunikacija postaje minsko polje

Kako Blizancima vlada Merkur, svaki njegov retrogradni ciklus snažno utiče na njih - ali ovaj put uticaj je posebno izražen.

Blizanci bi mogli primetiti:

- česte nesporazume

- odlaganje planova

- probleme sa tehnologijom

- nejasne poruke u poslovnom okruženju

Moguće su i neočekivane informacije vezane za posao ili prijatelje, koje bi mogle promeniti planove u poslednjem trenutku.

Savet za Blizance

- proveravajte informacije više puta

- ne ulazite u rasprave

- važne razgovore odložite za narednu nedelju

- budite strpljivi sa ljudima oko sebe



Device - haos udara na potrebu za kontrolom

Za Device, znak koji prirodno voli red, analizu i planiranje, ovaj dan može biti posebno frustrirajući.

Energija Riba donosi nepredvidivost i emocionalni haos, što je potpuna suprotnost njihovoj potrebi za strukturom.

Device bi mogle osetiti:

- pojačan stres

- mentalni umor

- brigu oko finansija

- osećaj da stvari izmiču kontroli

Savet za Device

- prihvatite da ne možete sve kontrolisati

- izbegavajte preteranu analizu

- fokusirajte se na odmor i rutinu

- ne donosite finansijske odluke

Strelac - test strpljenja i impulsa

Iako se Strelčevi često smatraju srećnicima Zodijaka, ovaj petak 13. mogao bi testirati njihovu sposobnost samokontrole.

Njihova želja za avanturom i spontanošću mogla bi ih navesti na impulsivne poteze koji kasnije mogu doneti komplikacije.

Mogući izazovi uključuju:

- nagle odluke

- rizične poteze u poslu

- nesporazume sa autoritetima

- neplanirana putovanja

Savet za Strelčeve

- razmislite pre nego što reagujete

- ne ulazite u finansijski rizik

- izbegavajte velike promene tog dana

Ako uspeju da ostanu fleksibilni, ovaj dan bi mogao čak otvoriti neočekivane prilike.

Kako će proći ostali horoskopski znakovi

Iako nisu direktno pogođeni ovom kosmičkom konfiguracijom, ni ostali znakovi Zodijaka neće biti potpuno pošteđeni energije retrogradnog Merkura.

Ovan

Ovnovi bi mogli osećati unutrašnju napetost i nestrpljenje. Biće skloni naglim reakcijama, pa je važno da tog dana ne ulaze u rasprave i ne donose impulsivne odluke.

Savet: fizička aktivnost ili šetnja pomoći će da se izbaci nagomilana energija.

Bik

Bikovi bi mogli osetiti neizvesnost u finansijskim planovima ili poslovnim dogovorima. Iako ništa dramatično neće morati da se dogodi, savet je da važne finansijske odluke odlože nekoliko dana.

Savet: držite se rutine i izbegavajte nepotrebne troškove.

Rak

Rakovi bi mogli biti emocionalno osetljiviji nego inače, naročito u porodičnim odnosima. Moguće je vraćanje tema iz prošlosti koje zahtevaju razjašnjenje.

Savet: izbegavajte dramatične razgovore i posvetite se ljudima koji vam pružaju mir.

Lav

Lavovi bi mogli imati manje nesporazume na poslu ili u komunikaciji sa kolegama. Važno je da tog dana ne reaguju previše impulsivno.

Savet: strpljenje će biti ključ za izbegavanje konflikta.

Vaga

Za Vage bi ovaj dan mogao doneti malo više stresa u svakodnevnim obavezama, ali ništa što ne mogu rešiti uz dobru organizaciju.

Savet: pravite liste i ne preuzimajte previše obaveza.

Škorpija

Škorpije bi mogle imati neočekivane susrete ili poruke iz prošlosti. Retrogradni Merkur često vraća stare priče.

Savet: dobro razmislite pre nego što ponovo otvorite zatvorena poglavlja.

Jarac

Jarčevi bi mogli osećati blagi umor i zasićenje obavezama, ali dan neće doneti veće probleme.

Savet: smanjite tempo i ne opterećujte se perfekcionizmom.

Vodolija

Vodolije bi mogle imati manje nesporazume u prijateljskim odnosima ili planovima za putovanje.

Savet: proveravajte dogovore i planove više puta.

Jedan savet važi za sve znakove

Astrolozi se slažu u jednoj stvari - petak 13. marta 2026. nije dan za velike poteze.

Najbolje je:

- izbegavati impulsivne odluke

- odložiti potpisivanje važnih dokumenata

- proveravati informacije više puta

- biti strpljiv u komunikaciji

Ponekad najmudrija odluka u kosmičkom haosu jeste jednostavno - usporiti.

