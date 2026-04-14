Mnogi ljudi instinktivno posegnu za čašom vode dok jedu, ali oko te navike postoje brojne nedoumice. Dok jedni veruju da voda tokom obroka pomaže da se brže zasitimo i tako sprečimo prejedanje, drugi tvrde da može da poremeti varenje.

Zbog različitih saveta često je teško proceniti šta je zapravo dobro za organizam. Stručnjaci za zdravlje objašnjavaju šta se zaista dešava u telu kada pijemo vodu dok jedemo i da li ta navika može pomoći ili odmoći varenju.

Kako voda utiče na varenje tokom obroka

Dovoljna hidratacija je ključna za zdravlje organizma. Stručnjaci obično preporučuju oko dva litra vode dnevno, što je otprilike osam čaša.

Ali šta se dešava kada vodu pijemo uz obrok?

Prema rečima lekarke porodične medicine Arshpreet Saraan, umeren unos vode tokom jela ne bi trebalo da ima negativan uticaj na proces varenja.

Ako vodu pijete u malim gutljajima dok jedete, ona zapravo može pomoći telu. Hrana se prirodno kreće kroz jednjak do želuca, gde je razgrađuju enzimi za varenje. Voda u tom procesu može da pomogne da se hrana lakše kreće kroz digestivni sistem.

Drugim rečima, čaša vode uz obrok u većini slučajeva neće usporiti varenje niti poremetiti rad želuca.

Voda pomaže da digestivni sistem funkcioniše

Dijetetičarka Mackenzie Blair objašnjava da voda ima važnu ulogu u radu digestivnog sistema.

Ona ga poredi sa rekom: ako nema dovoljno tečnosti i hrane, proces kretanja kroz digestivni trakt može biti usporen.

Zbog toga je često korisno imati čašu vode uz obrok, jer ona pomaže da se hrana lakše razgrađuje i prolazi kroz organizam.

Postoji i česta zabluda da voda razblažuje enzime za varenje i usporava probavu. Međutim, prema mišljenju stručnjaka, to se u praksi ne dešava. Voda uglavnom pomaže da se hrana omekša i lakše kreće kroz digestivni trakt.

Može li voda pomoći da se brže zasitimo?

Neki ljudi piju vodu pre ili tokom obroka jer veruju da će tako pojesti manje hrane.

Stručnjaci kažu da u tome ima istine. Voda može uticati na osećaj sitosti i pomoći da brže primetimo kada smo pojeli dovoljno.

Zbog toga se često preporučuje osobama koje žele da obrate više pažnje na količinu hrane koju unose.

Kada ipak nije preporučljivo piti vodu uz obrok

Iako je za većinu ljudi ova navika bezbedna, postoje situacije kada treba biti oprezan.

Kod problema sa želucem

Osobe koje imaju probleme poput Gastroesophageal Reflux Disease (GERB) ponekad bi trebalo da izbegavaju vodu tokom obroka. Kombinacija hrane i tečnosti može povećati pritisak u stomaku i pogoršati simptome refluksa.

Posle operacije želuca

Ljudi koji su imali operaciju želuca treba da budu pažljivi sa unosom tečnosti tokom jela. Voda može brzo stvoriti osećaj sitosti i smanjiti količinu hrane koju organizam treba da unese.

U takvim slučajevima savetuje se da se voda pije pre ili posle obroka, a ne tokom njega.

Ako tokom dana niste pili dovoljno vode

Stručnjaci naglašavaju da je bolje rasporediti unos tečnosti tokom čitavog dana, umesto da se velika količina popije odjednom uz obrok.

Na taj način organizam ostaje hidratizovan tokom celog dana, a ne samo u vreme jela.

Za većinu ljudi čaša vode uz obrok nije štetna, naprotiv, može pomoći varenju i doprineti osećaju sitosti. Najvažnije je piti vodu umerenim tempom i voditi računa o ukupnom unosu tečnosti tokom dana.

Kao i kod mnogih prehrambenih navika, ključ je u ravnoteži i osluškivanju potreba sopstvenog tela, piše Real Simple.

VIDEO: Vežbe protiv nadutosti