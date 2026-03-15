Turkinja pokazala kako napraviti burek u tiganju za samo 15 minuta: Ukusniji je od onog iz pekare
Ako mislite da je za pripremu bureka potrebno mnogo vremena i strpljenja, turska influenserka Ajsenur Altan pokazuje da to ne mora da bude tako. Na svom Jutjub kanalu predstavila je recept prema kom burek u Turskoj može da se napravi u tiganju za samo 15 minuta, a rezultat je hrskavo jelo bez viška masnoće. Mnogi koji su ga isprobali tvrde da je čak ukusniji od onoga iz pekare.
Sastojci
- kore za pitu
- 1 jaje
- oko trećine šoljice mleka
- oko trećine šoljice biljnog ulja (i malo za tiganj)
- 200 g feta sira ili svežeg sitnog sira
- 1 čajna kašičica naseckanog peršuna
Postupak pripreme
Najpre dobro pomešajte sir i peršun. Za bogatiji ukus po želji možete da dodate i malo mocarele. U posebnoj posudi umutite jaje, dodajte mleko i ulje, a zatim sve sjedinite sa smesom od sira
Tiganj lagano nauljite. Kore rasporedite uz ivice tiganja tako da delimično prekriju dno, dok ostatak ostavite da visi preko ivice. Dno prelijte s malo nadeva. Preostale kore iscepkajte na komade, lagano ih zgužvajte, dobro umočite u nadev i rasporedite po tiganju.
Ivice kora koji vise preko ivice tiganja preklopite prema unutra, premažite ih ostatkom nadeva i prelijte sve što je ostalo. Poklopite tiganj i pecite dok donja strana ne poprimi zlatnosmeđu boju. Zatim burek okrenite i pecite još nekoliko minuta. Poslužite ga toplog uz čašu hladnog jogurta.
Lakši od bureka iz pekare
Tajna ovog recepta nije samo u brzini pripreme. Kombinacija jaja, mleka i ulja stvara nadev koji se ravnomerno upija u kore, pa nema viška masnoće. Burek iz pekare često sadrži previše ulja i margarina, zbog čega može da bude težak za probavu.
U ovom receptu koristi se upravo onoliko masnoće koliko je potrebno da kore ostanu hrskave, a nadev sočan i lagan. Uz to, sveži sir i peršun daju mu svežinu kakva se retko nalazi u kupovnom bureku. Upravo se na taj način u Turskoj priprema burek koji je lagan, a istovremeno dovoljno zasitan.
(Kurir.rs/ Index.hr)
Video: