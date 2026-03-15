Ako mislite da je za pripremu bureka potrebno mnogo vremena i strpljenja, turska influenserka Ajsenur Altan pokazuje da to ne mora da bude tako. Na svom Jutjub kanalu predstavila je recept prema kom burek u Turskoj može da se napravi u tiganju za samo 15 minuta, a rezultat je hrskavo jelo bez viška masnoće. Mnogi koji su ga isprobali tvrde da je čak ukusniji od onoga iz pekare.

Sastojci kore za pitu

1 jaje

oko trećine šoljice mleka

oko trećine šoljice biljnog ulja (i malo za tiganj)

200 g feta sira ili svežeg sitnog sira

1 čajna kašičica naseckanog peršuna

Postupak pripreme

Najpre dobro pomešajte sir i peršun. Za bogatiji ukus po želji možete da dodate i malo mocarele. U posebnoj posudi umutite jaje, dodajte mleko i ulje, a zatim sve sjedinite sa smesom od sira

Tiganj lagano nauljite. Kore rasporedite uz ivice tiganja tako da delimično prekriju dno, dok ostatak ostavite da visi preko ivice. Dno prelijte s malo nadeva. Preostale kore iscepkajte na komade, lagano ih zgužvajte, dobro umočite u nadev i rasporedite po tiganju.

Ivice kora koji vise preko ivice tiganja preklopite prema unutra, premažite ih ostatkom nadeva i prelijte sve što je ostalo. Poklopite tiganj i pecite dok donja strana ne poprimi zlatnosmeđu boju. Zatim burek okrenite i pecite još nekoliko minuta. Poslužite ga toplog uz čašu hladnog jogurta.

Lakši od bureka iz pekare

Tajna ovog recepta nije samo u brzini pripreme. Kombinacija jaja, mleka i ulja stvara nadev koji se ravnomerno upija u kore, pa nema viška masnoće. Burek iz pekare često sadrži previše ulja i margarina, zbog čega može da bude težak za probavu.

U ovom receptu koristi se upravo onoliko masnoće koliko je potrebno da kore ostanu hrskave, a nadev sočan i lagan. Uz to, sveži sir i peršun daju mu svežinu kakva se retko nalazi u kupovnom bureku. Upravo se na taj način u Turskoj priprema burek koji je lagan, a istovremeno dovoljno zasitan.

(Kurir.rs/ Index.hr)