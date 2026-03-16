Ako tražite jelo koje izgleda kao da je iz restorana sa tri zvezdice, a priprema se u jednom tiganju za manje od 30 minuta – na pravom ste mestu. "Marry Me" (oženi me) piletina postala je globalni fenomen ne samo zbog svog intrigantnog imena, već zbog savršene sinergije kremaste teksture, kiselkastih sušenih paradajza i aromatičnog začinskog bilja.

Legenda kaže da je svako ko je probao ovo jelo odmah poželeo da zaprosi kuvara. Bilo da planirate romantičnu večeru ili brzinski porodični ručak, ovaj recept je vaš novi "kec u rukavu".

Sastojci (za 4 osobe): 500g pilećeg belog mesa (isečenog na tanje šnicle ili filete)

2 kašike brašna (za posipanje piletine)

2 kašike maslinovog ulja i 1 kockica putera

3 čena belog luka (sitno iseckana)

60–80g sušenog paradajza u ulju (iseckan na trakice)

250 ml neutralne pavlake za kuvanje

100 ml pilećeg bujona (ili vode sa malo supe u kocki)

50 gr parmezana (sveže narendanog)

Začini: So, biber, 1 kašičica sušenog origana i prstohvat tucane ljute paprike (po želji)

Svež bosiljak: Za dekoraciju i miris Način pripreme

Pileće filete posolite i pobiberite, a zatim ih lagano uvaljajte u brašno. Višak brašna otresite. U velikom tiganju zagrejte maslinovo ulje i puter. Pržite piletinu 4-5 minuta sa svake strane dok ne dobije zlatno-braon boju. Izvadite piletinu iz tiganja i odložite je na tanjir. U isti tiganj dodajte sitno seckan beli luk. Kratko ga propržite (samo 30 sekundi da pusti miris), pa dodajte seckani sušeni paradajz, origano i tucanu papriku.

Oženi me piletina Foto: myViewPoint / Alamy / Profimedia

Sipajte pileći bujon i neutralnu pavlaku. Pustite da sos proključa, a zatim smanjite vatru i ostavite da lagano krčka minut-dva. Umešajte rendani parmezan dok se potpuno ne rastopi i sos ne postane svilenkast. Vratite piletinu u tiganj i pustite da sve zajedno krčka još 2–3 minuta kako bi meso upilo ukuse. Pre posluživanja, jelo pospite svežim listićima bosiljka.

Savet plus: Ovu piletinu je najbolje poslužiti uz skuvanu pastu (papardele ili taljatele), rižoto ili čak uz hrskavi domaći hleb koji ćete moći da umačete u ovaj neverovatan sos.

