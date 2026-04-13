Nekada se živelo mnogo skromnije nego danas. U mnogim domaćinstvima bake su bile glavne kuvarice, a na trpezama su se nalazila jednostavna, ali veoma ukusna i zasitna jela. Upravo ta starinska jela iz Jugoslavije hranila su generacije, iako su se pripremala od nekoliko osnovnih i jeftinih sastojaka.

Danas su mnoga od tih jela gotovo zaboravljena, ali su nekada bila svakodnevni deo ishrane u mnogim domovima. Evo nekoliko najpoznatijih sirotinjskih jela iz stare Jugoslavije koja su obeležila detinjstvo mnogih.

Hleb i mast

Jedno od najpoznatijih jela iz nekadašnje Jugoslavije bila je kriška hleba namazana mašću i posuta alevom paprikom. Ovo jednostavno jelo nekada je bilo omiljeni doručak ili večera. Iako današnjim generacijama zvuči neobično, mnogi stariji se i danas sa nostalgijom sećaju ovog ukusa.

Popara

Popara je jedno od najpoznatijih starinskih jela od starog hleba. Priprema je veoma jednostavna – stari hleb se izdrobi na komadiće i prelije vrelom vodom. Zatim se zagreje ulje ili mast i prelije preko hleba. Na kraju se dodaju sir ili kajmak. Popara može da se pravi i sa mlekom umesto vode, a neki je spremaju i bez dodatne masnoće.

Restovani krompir

Još jedno veoma popularno jelo nekada je bio restovani krompir. Na propržen crni luk dodaje se kuvani krompir koji se zatim izgnječi i začini alevom paprikom, solju i biberom. Ovo jelo je jednostavno, ali veoma zasitno.

Krompir u ljusci

Krompir kuvan ili pečen u rerni u ljusci bio je čest ručak u mnogim domaćinstvima. Posluživao se uz sir i svežu salatu od paradajza. Ovo jednostavno jelo bilo je posebno popularno tokom letnjih dana.

Kljukuša

Kljukuša je starinsko jelo koje se priprema od krompira, brašna i luka. Oljušteni krompir se narenda, zatim se dodaju so, biber i sitno seckani crni luk. Nakon toga se umeša brašno i malo vode dok smesa ne postane gušća nego za palačinke. Smesa se sipa u podmazanu tepsiju i peče oko pola sata na temperaturi od oko 250 stepeni.

Hleb sa kiselim mlekom

Kada nije bilo mnogo hrane u kući, često se za doručak ili večeru pravilo vrlo jednostavno jelo – stari hleb udrobljen u kiselo mleko. Iako je veoma jednostavno, mnogi i danas vole ovaj ukus iz detinjstva.

Hleb sa mlekom i šećerom

Još jedno starinsko jelo koje je nekada bilo veoma popularno jeste hleb sa mlekom i šećerom. Hleb se iseče na kockice, pospe šećerom i prelije toplim mlekom. Ovaj jednostavan obrok bio je čest doručak u mnogim porodicama.

