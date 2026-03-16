Slušaj vest

Dr Farel, koja ima više od 20 godina iskustva u estetskoj medicini, rekla je da samo obučeni i kvalifikovani stručnjaci treba da obavljaju takve procedure.

Na Instagramu, gde ima 141.000 pratilaca, istakla je da je eksperiment sprovela u edukativne svrhe. Ubrizgala je botoks samo u desnu stranu lica. Pojašnjenja radi, botoks privremeno smanjuje funkciju mišića blokirajući signale koje nervi šalju mišićima. To uzrokuje da se mišići manje pomeraju, što može učiniti da koža u om području izgleda zategnutije i glađe.

Tretman je usmerila na dva mišića lica. Prvi je DAO, koji povlači uglove usana nadole, a drugi je platizma, mišić u vratu i donjem delu lica koji je uključen u izraze lica i pokrete usta.

Dr Farel Foto: Printscreen/ Instagram/ drbitaaesthetics

Dve nedelje nakon što je ubrizgala botoks samo u jednu stranu lica, dr Farel je objavila video koji otkriva rezultate. U videu, prvobitno objavljenom u junu 2024. godine, ona objašnjava šta se dešava kada pokuša da kontrahuje mišiće donjeg dela lica.

Pokazala je levu stranu lica pa rekla da postoji jasna kontrakcija platizme, koja povlači vilicu nadole, kao i DAO mišića, koji spušta ugao usta. Što se tiče desne strane, gde je ubrizgala botoks, rekla je da pokušava da napravi isti pokret, ali da je aktivnost mišića primetno slabija.

Kako je dodala, tretirana strana izgleda blago podignuto, dok su nazolabijalni nabor i marionetska linija manje izražene na toj strani.

Dr Farel je dodatno objasnila kako tretman funkcioniše. Navela je da neki mišići lica podižu crte lica, a neki nadole. Prema njenim rečima, kada se botoks ubrizga u mišiće koji vuku donji deo lica nadole, kao što su platizma i DAO, njihova aktivnost se smanjuje. Zbog toga je mišić koji podiže srednji deo lica, zigomatični mišić, izraženiji.

U galeriji pogledajte rezultat eksperimenta:

1/3 Vidi galeriju Dr Farel Foto: Printscreen/ Instagram/ drbitaaesthetics

Napomenula je da se na ovaj način mogu ublažiti marionetske bore, opuštena koža ispod vilice, opušteni izraz lica i nazolabijalne bore. Takođe je navela da tretman može doprineti izraženijoj liniji vilice, blago podignutom vratu i punijem izgledu obraza, piše Index hr.

Prema njenim rečima, efekat obično traje tri do četiri meseca, a za takve tretmane mogu se koristiti različiti odobreni neuromodulatori. Na kraju je u šali dodala da sada mora da tretira i drugu stranu lica kako bi ujednačila svoj izgled, navodi pomenuti portal.

(Kurir.rs/ Blic žena)

