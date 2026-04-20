Mnogi izbegavaju često pranje jorgana jer su teški i glomazni, posebno kada upiju vodu. Samo premeštanje mokrog jorgana iz veš mašine do mesta za sušenje može biti naporno.

Srećom, postoji jednostavan način da jorgan osvežite bez pranja.

Sušenje na suncu može ukloniti vlagu i neugodne mirise, a istovremeno smanjiti broj bakterija. Tokom zime jorgani često upijaju vlagu: grejanje u prostoriji i znojenje tokom spavanja dovode do nakupljanja vlage u tkanini.

Takvo okruženje pogoduje razvoju bakterija, plesan i grinja, što može izazvati neprijatan miris, svrab ili iritacije.

Kako pravilno osvežiti jorgan na suncu

Novinarka portala Express, Katarina MekFilips, odlučila je isprobati ovu metodu. Izabrala je sunčan dan početkom marta i proverila vremensku prognozu kako bi bila sigurna da prethodnog dana nije padala kiša.

Jorgan iznesite na sunce Foto: Evgeniya Pavlova / Alamy / Profimedia

Jorgan je iznela napolje oko 10 časova ujutru i dobro ga protresla pre nego što ga je obesila na stalak za sušenje, uklanjajući prašinu. Ako nemate spoljašnji stalak, poslužiće i običan stalak za veš.

Rezultat koji iznenađuje

Jorgan je ostavila na suncu oko četiri sata, a kada ga je unela u kuću, rezultat ju je oduševio. "Mirisao je veoma sveže i delovao znatno čišće, iako ga uopšte nisam oprala", rekla je, dodajući da planira ovu metodu uvrstiti u svoju redovnu rutinu čišćenja.

Stručni savet

Iako sunčeva svetlost ne može potpuno zameniti pranje, ovaj trik je jednostavan način da povremeno osvežite jorgan, uklonite višak vlage i smanjite neugodan miris posebno tokom prolećnog čišćenja.

