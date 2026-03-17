Slušaj vest

Sa prvim mirisom proleća u vazduhu polako kolaju radosti zbog predstojeće sezone roštiljanja. Ako želite da svojim specijalitetima sa žara dodate autentičan, osvežavajući i pikantan ukus, argentinski čimičuri (chimichurri) sos je nepogrešiv izbor.

Ovaj zeleni eliksir nije samo marinada, već srce svakog pravog gurmanskog doživljaja na otvorenom. Njegova kiselost savršeno seče masnoću mesa, dok sveže začinsko bilje unosi notu prolećne svežine u svaki zalogaj.

Čimičuri: Tajni sastojak svakog majstora roštilja

Iako se tradicionalno služi uz čuvene argentinske odreske, čimičuri se fantastično slaže sa piletinom, ribom, pa čak i grilovanim povrćem. Ključ uspeha je u ručnom seckanju sastojaka – izbegavajte blender kako biste sačuvali teksturu i sprečili da sos postane gorak.

Čimičuri sos tradicionalno se služi uz odreske Foto: Panther Media, Panther Media Global / Alamy / Profimedia

Sastojci: Peršun: Jedna velika veza sitno seckanog svežeg lista (oko jedne šolje).

Beli luk: 3-4 čena, veoma sitno iseckana.

Origano: 1 kašičica suvog ili kašika svežeg origana.

Crveni luk: 1 manja glavica (šalot) ili polovina običnog crvenog luka, sitno iseckana.

Čili pahuljice: ½ kašičice (prilagodite ukusu).

Maslinovo ulje: ½ šolje kvalitetnog ekstra devičanskog ulja.

Crveno vinsko sirće: 2 kašike (daje neophodnu kiselost).

So i crni biber: Po ukusu.

Limun: Sok od polovine limuna (opciono, za dodatnu svežinu). Priprema

Operite i dobro osušite peršun. Odstranite deblje stabljike i listove iseckajte što sitnije možete. U staklenu posudu stavite iseckan peršun, beli luk i crveni luk. Dodajte origano i čili pahuljice. Prelijte sastojke maslinovim uljem i vinskim sirćetom. Sve dobro promešajte kašikom. Posolite i pobiberite po ukusu. Ukoliko volite malo kiseliji profil, sada dodajte sok od limuna. Najvažniji korak - ostavite sos da odstoji na sobnoj temperaturi najmanje 30 minuta (idealno 2-3 sata) pre posluživanja kako bi se arome prožele.

Čimičuri sos tradicionalno se služi uz odreske Foto: Jordi Calvera Solé / Alamy / Profimedia

Savet plus: Čimičuri možete napraviti i dan ranije – u frižideru može stajati do pet dana, ali ga obavezno izvadite pola sata pre jela da maslinovo ulje popusti. Za najbolji efekat, polovinu sosa koristite kao marinadu, a drugu polovinu poslužite kao svež preliv preko tek pečenog, vrućeg mesa.

