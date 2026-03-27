Pojava Jasmin Gauri u svetu visoke mode bila je ništa manje nego revolucionarna. Devojka odrasla u strogoj muslimanskoj porodici napravila je nezamisliv rez kada se usprotivila volji svog oca, verskog vođe, i odabrala modnu pistu. Veoma brzo je stekla status ikone devedesetih, postavši prvi arapski supermodel u istoriji i muza najuticajnijih kreatora. Ipak, na vrhuncu slave, donela je neočekivanu odluku i trajno se povukla iz javnosti.

Između verskih kanona i školskog ismevanja

Jasmin Gauri je rođena 1971. godine u Kanadi, u porodici Nemice Linde i Pakistanca Moina Gaurija. Njen otac, koji je radio kao imam, insistirao je na strogom vaspitanju u skladu sa islamskim zakonom. Sa dvanaest godina Jasmin je išla na hodočašće u Meku, ali pravi izazovi su je čekali u školi. Tamo su je vršnjaci surovo ismevali zbog specifičnog izgleda i porekla, što je u njoj probudilo čeličnu volju.

Iako je pred drugima skrivala suze, kod kuće se molila za snagu. Tajno je išla na kurseve za manekenke, krijući to od porodice, dok je džeparac zarađivala radeći u restoranu brze hrane Mekdonalds.

Susret koji je srušio očeve planove

Njen život se preokrenuo kada je u restoran ušetao Edvard Zakarija, montrealski stilista i vlasnik modne agencije. Očaran njenom lepotom, odmah joj je ponudio posao. Iako je znala da će otac kategorički odbiti ideju da mu se ćerka eksponira u smelim odevnim kombinacijama, Jasmin je odlučila da potpiše ugovor.

Karijera joj je krenula munjevitom brzinom. Kada je debitovala u Milanu i Parizu, modni svet je ostao zadivljen njenim kraljevskim držanjem i bademastim očima. Devojka koja je nekada sebe smatrala ružnom, postala je najplaćeniji top model svoje ere, sarađujući sa brendovima kao što su Šanel, Versaće, Valentino, Ermes, Džil Sander i Lanvin. Dizajneri su cenili njenu egzotičnost, ali i profesionalizam bez ijednog hira.

Šokantno povlačenje na vrhuncu slave

U dvadeset šestoj godini, kada je svet bio pod njenim nogama, Jasmin je rešila da prestane sa radom. Tada je kratko poručila: "Moj život pripada meni, i ja sama biram kako ću njime raspolagati."

Ubrzo nakon toga udala se za advokata Ralfa Bernštajna i potpuno se povukla u anonimnost. Odbila je sve medijske ponude i posvetila se porodičnom životu. Danas živi mirno, daleko od objektiva, fokusirana na supruga i decu, ćerku Maju i sina Viktora. Tek nedavno je otvorila profile na društvenim mrežama, gde je prati oko četrdeset hiljada ljudi kojima povremeno podeli poneki trenutak iz svoje privatnosti.

