„Idemo u Srbiju da se venčamo, ali pre toga nas čeka još nešto podjednako lepo“, rekao je Stefan, fitnes trener iz Srbije koji već godinama živi u Švedskoj i sa svojom partnerkom Terezom uživa u ljubavi već punih sedam godina.

Njihova priča počela je sasvim moderno — na Instagramu, posle jednog klika i jedne poruke. Danas, međutim, njihova veza ulazi u novu, važnu životnu fazu: uskoro će stati na ludi kamen, a tom velikom koraku prethodio je još jedan poseban čin — Terezino krštenje i prelazak u pravoslavnu veru.

Ljubav koja je počela na društvenim mrežama

Stefan i Tereza, koji na svom Jutjub kanalu „Stefan and Therese“ redovno dele trenutke iz privatnog života, sa pratiocima su podelili i i kako je izgledalo Terezino krštenje u pravoslavnoj crkvi. Kako su objasnili razlog tome je kako bi se venčali u pravoslavnoj crkvi.

Krštenje u manastiru u Ripnju

Njih dvoje su se uputili u Manastir Presvete Bogorodice Trojeručice u Ripnju, gde je Tereza primila pravoslavnu veru. Pred sam ulazak, Stefan ju je uz osmeh pitao da li je spremna, a ona je bez oklevanja odgovorila:

„Rođena spremna.“

„Bilo je tiho i posebno“

Posle krštenja, na putu ka restoranu, Stefan je pitao svoju buduću suprugu kako se oseća nakon svega.

„Bilo je to tiho i posebno mesto“, kratko je rekla Tereza, sumirajući utiske.

Njene reči pokazale su da je ceo događaj na nju ostavio snažan utisak i da je taj trenutak doživela veoma emotivno.

Jedan detalj ipak ju je iznenadio

Ipak, nije sve prošlo bez iznenađenja. Tereza je priznala da joj je zasmetao jedan detalj tokom obreda - nije znala da će joj sveštenik prilikom krštenja odseći nekoliko pramenova kose.

„Zbog toga sam bila baš razočarana“, iskreno je rekla.

Stefan je potom objasnio da je njegov brat, koji je profesor u teološkoj školi, zaboravio da joj unapred kaže šta sve obred podrazumeva.

„Zaboravio je to da joj pomene, a ona je veoma osetljiva kada je reč o kosi. Odsekli su joj samo malo, ali svakako nije bila spremna na to“, objasnio je Stefan.

Sve je ipak završeno uz osmeh

Iako ju je taj detalj zatekao, Tereza je na kraju o svemu govorila uz osmeh i dozu humora.

„Dobila sam i besplatno pranje kose, polivali su me vodom. Ali sveštenik je bio baš ljubazan, stvarno fin i pun razumevanja. Bilo je zanimljivo“, rekla je ona.

Video: Srpska snajka se udaje u narodnoj nošnji