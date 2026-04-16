Aluminijumska folija je nezaobilazan saveznik u svakoj kuhinji zahvaljujući svojoj svestranosti. Koristi se za pakovanje hrane, ravnomerno pečenje u rerni, kao i za sprečavanje lepljenja hrane za pleh, što znatno olakšava čišćenje posuđa.

Ipak, iako je folija široko prisutna, mnogi nisu upoznati sa pravilnim načinom njene upotrebe. Jedna od najčešćih nedoumica tiče se razlike između njene mat i sjajne strane - veruje se da jedna strana treba da dodiruje hranu, dok druga ostaje okrenuta nagore. Ali, da li je to zaista istina?

Koju stranu aluminijumske folije treba koristiti za umotavanje hrane?

Aluminijumska folija ima dve različite strane – jednu sjajnu i jednu mat. Ipak, većina ljudi koristi foliju nasumično, često verujući da sjajna strana treba biti okrenuta ka hrani.

Međutim, u praksi nema velike razlike između ovih strana kada je u pitanju čuvanje hrane. Oba sloja jednako dobro štite i izoluju, pa je izbor strane zapravo stvar ličnih preferencija.

Razlika između mat i sjajne strane aluminijumske folije nastaje tokom procesa proizvodnje. Folija se presuje u dva sloja kako ne bi došlo do pucanja, pri čemu jedna strana dolazi u kontakt sa valjcima mašine i postaje sjajna, dok druga ostaje mat.

Međutim, kada se hrana kuva ili peče, neki stručnjaci savetuju da se sjajna strana okrene prema unutra, jer bolje reflektuje toplotu i može doprineti ravnomernijem termičkom tretmanu.

VIDEO: Kako se kida aluminijumska folija: