Na 98. dodeli Oskara, održanoj u Los Anđelesu, slavne dame pokazale su da je frizura važan deo kompletnog stajlinga, bilo da je reč o romantičnim talasima, retro bobu ili kratkim pixie frizurama. Zanimljivo je da su ove godine dominirale prirodna tekstura, retro inspiracija iz devedesetih i romantični “gothic waves” talasi, inspirisani istorijskim stilovima i velikim filmskim projektima.

Ema Stoun - elegantni bob sa razdeljkom sa strane

Ema Stoun Foto: IMAGO / imago stock&people / Profimedia

Ema Stoun oduševila je jednostavnošću koja nikada ne izlazi iz mode. Njena bakarna kosa stilizovana je u retro bob sa dubokim razdeljkom sa strane, što je frizuri dalo glamurozan, ali i veoma moderan izgled. Ovaj minimalistički stil savršeno se uklopio uz belu haljinu Lui Viton i pokazao da je ’90s inspiracija ponovo veliki trend na crvenom tepihu.

Arijana Grinblat - glamurozni talasi sa zavesa šiškama

Arijana Grinblat Foto: Frederic J. BROWN / AFP / Profimedia

Mlada glumica Arijana Grinblat napravila je jednu od najzapaženijih bjuti transformacija večeri. Njena kosa je stilizovana u mekane, volumen talase sa zavesa šiškama, uz novu toplu smeđu nijansu sa crvenkastim odsjajem. Frizura je naglasila romantičan karakter njenog stajlinga i savršeno se uklopila uz elegantnu haljinu.

Odesa Azion - dramatični "gothic waves" talasi

Odessa A'zion Foto: Xavier Collin / Avalon / Profimedia

Jedan od najvećih trendova večeri bili su dramatični talasi inspirisani gotikom i romantičnom estetikom, poznati kao “Wuthering Heights” stil. Glumica Odesa Azion ponela je ovu frizuru u punom sjaju - prirodni kovrdžavi talasi sa puno volumena, koji su joj dali misteriozan i vrlo glamurozan izgled na crvenom tepihu.

Tejana Tejlor - moderna pixie frizura

Tejana Tejlor na 98. Oskaru Foto: Angela Weiss / AFP / Profimedia

Tejana Tejlor pojavila se na dodeli Oskara i odlučila se za kratku pixie frizuru sa puno teksture i sjaja, koja je donela potpuno drugačiji vajb u odnosu na romantične talase koje smo viđali tokom večeri. Ovaj stil je naglasio njene crte lica i savršeno se uklopio uz upečatljivu Šanel haljinu sa perjem i kristalima.

Nikol Kidman - romantični talasi sa puno volumena

Nikol Kidman na Oskar afterpartiju Foto: Xavier Collin / Avalon / Profimedia

Nikol Kidmanjoš jednom je pokazala zašto važi za jednu od najelegantnijih dama na crvenom tepihu. Na dodeli Oskara 2026 pojavila se sa mekim, romantičnim talasima koji su njenoj kosi dali raskošan volumen i prirodnu dinamiku. Njena prepoznatljiva svetla kosa bila je stilizovana u blage talase koji su padali preko ramena, uz diskretan razdeljak koji je dodatno naglasio oblik frizure. Ovaj stil je savršeno upotpu nio glamurozni stajling i doneo dozu klasične holivudske elegancije.

Hajdi Klum - dramatični talasi

Hajdi Klum na crvenom tepihu Oskara 2026 u glamuroznoj haljini ukrašenoj biserima i šljokicama Foto: David Fisher / Shutterstock Editorial / Profimedia

Hajdi Klum blistala je na crvenom tepihu nakon punih 10 godina. Odlučila se za dramatične, voluminozne talase koji su njenom izgledu dali pravi crveni tepih efekat. Njena duga plava kosa bila je stilizovana u bogate talase sa puno pokreta i teksture, što je frizuri dalo glamurozan i pomalo "supermodel" izgled.

En Hatavej - klasična frizura inspirisana starim Holivudom

Ana Vintur, En Hatavej na dodeli Oskara 2026 Foto: Avalon.red / Avalon / Profimedia

En Hatavej na crvenom tepihu oduševila je klasičnom frizurom inspirisanom starim Holivudom. Njena tamna kosa bila je stilizovana u mekane, sjajne talase koji su elegantno padali preko ramena, uz diskretan razdeljak sa strane.

Dodela Oskara još jednom je pokazala da crveni tepih nije samo modna pista za haljine, već i prava inspiracija za bjuti trendove. Od romantičnih talasa do kratkih pixie frizura, slavne dame su dokazale da je kosa ključni detalj svakog glamuroznog stajlinga.

Jedno je sigurno - ove frizure ćemo viđati svuda tokom narednih meseci, od svečanih događaja do svakodnevnih frizerskih trendova.

