Nikada ih ne sadite jednu pored druge: Ako imate ruže i hortenzije u dvorištu, odmah proverite ovo - jedna će sigurno uvenuti!
Ruže i hortenzijespadaju među najomiljenije ukrasne biljke u dvorištima i vrtovima širom sveta. Njihovi raskošni cvetovi i bogate boje često stvaraju savršenu sliku na fotografijama, pa mnogi vrtlari pomisle da će ova kombinacija izgledati jednako lepo i kada se posadi na isto mesto.
Ipak, stručnjaci za vrtlarstvo upozoravaju da ova naizgled idealna kombinacija može biti velika greška. Iako deluju skladno zajedno, ruže i hortenzije imaju potpuno različite potrebe, zbog čega njihovo sađenje na istoj gredici može dovesti do slabijeg rasta i lošijeg cvetanja.
Zbog čega ruže i hortenzije ne mogu zajedno?
Ruže najbolje uspevaju na mestima koja imaju mnogo sunca, rastresito zemljište i umereno zalivanje. Hortenzije, s druge strane, više vole polusenku i vlažno tlo koje zadržava vlagu. Zbog tih razlika, svakoj biljci je potrebno drugačije mesto u vrtu. Ako ih posadite preblizu, jedna od njih neće imati odgovarajuće uslove za rast, a često se dešava da obe biljke počnu slabije da napreduju.
Borba za vodu i hranljive materije
Razlike u potrebama za svetlom nisu jedini problem. Ruže su poznate po tome što troše mnogo vode i hranljivih materija iz zemlje. Kada se nalaze pored hortenzija, mogu preuzeti većinu resursa iz tla, zbog čega hortenzije slabije rastu i daju manje cvetova. Pošto obe biljke zahtevaju bogato zemljište, sadnja na istom mestu dovodi do direktne konkurencije, pa na kraju ni jedna ne dobija dovoljno hranljivih materija.
Rizik od štetočina
Postoji i još jedan problem koji mnogi vrtlari ne uzimaju u obzir. Ruže često privlače lisne vaši i razne vrste buba koje se vrlo lako mogu proširiti i na hortenzije. U tom slučaju štetočine se brzo šire sa jedne biljke na drugu, a borba protiv njih može trajati tokom cele sezone.
Osetljiv koren hortenzije
Još jedna potencijalna opasnost krije se u održavanju ruža. Tokom orezivanja ili obrade zemlje oko ruža često dolazi do kopanja i pomeranja tla, što može oštetiti korenje hortenzija. Pošto hortenzije imaju plitak korenski sistem, svako narušavanje zemlje u njihovoj blizini može ih oslabiti i usporiti njihov rast.
Šta saditi uz hortenzije
Ako želite da kombinujete hortenzije sa drugim biljkama, postoje mnogo bolji izbori. Hosta i paprati su odlični partneri jer vole senku i vlažno tlo, pa zajedno sa hortenzijama stvaraju lep i skladan vrtni kutak. Azaleje su takođe dobar izbor jer uspevaju u sličnom, blago kiselom zemljištu, a cvetaju u različito vreme tokom godine, pa vrt ostaje šaren i zanimljiv duže vreme.
Koje biljke odgovaraju ružama
Kada je reč o ružama, one se dobro slažu sa biljkama koje vole sunce i dobro drenirano zemljište. Lavanda, margarete i druge slične biljke odlični su saputnici ružama jer imaju slične zahteve za negu. Zaključak je jednostavan - ruže i hortenzije mogu biti deo istog vrta, ali ih je najbolje saditi na različitim mestima. Ako svakoj biljci obezbedite uslove koji joj odgovaraju, obe će vas nagraditi bogatim i dugotrajnim cvetanjem.
