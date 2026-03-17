Ruže i hortenzijespadaju među najomiljenije ukrasne biljke u dvorištima i vrtovima širom sveta. Njihovi raskošni cvetovi i bogate boje često stvaraju savršenu sliku na fotografijama, pa mnogi vrtlari pomisle da će ova kombinacija izgledati jednako lepo i kada se posadi na isto mesto.

Ipak, stručnjaci za vrtlarstvo upozoravaju da ova naizgled idealna kombinacija može biti velika greška. Iako deluju skladno zajedno, ruže i hortenzije imaju potpuno različite potrebe, zbog čega njihovo sađenje na istoj gredici može dovesti do slabijeg rasta i lošijeg cvetanja.

Zbog čega ruže i hortenzije ne mogu zajedno?

Ruže najbolje uspevaju na mestima koja imaju mnogo sunca, rastresito zemljište i umereno zalivanje. Hortenzije, s druge strane, više vole polusenku i vlažno tlo koje zadržava vlagu. Zbog tih razlika, svakoj biljci je potrebno drugačije mesto u vrtu. Ako ih posadite preblizu, jedna od njih neće imati odgovarajuće uslove za rast, a često se dešava da obe biljke počnu slabije da napreduju.

Borba za vodu i hranljive materije

Razlike u potrebama za svetlom nisu jedini problem. Ruže su poznate po tome što troše mnogo vode i hranljivih materija iz zemlje. Kada se nalaze pored hortenzija, mogu preuzeti većinu resursa iz tla, zbog čega hortenzije slabije rastu i daju manje cvetova. Pošto obe biljke zahtevaju bogato zemljište, sadnja na istom mestu dovodi do direktne konkurencije, pa na kraju ni jedna ne dobija dovoljno hranljivih materija.

Ruže Foto: Joe / Alamy / Profimedia

Rizik od štetočina

Postoji i još jedan problem koji mnogi vrtlari ne uzimaju u obzir. Ruže često privlače lisne vaši i razne vrste buba koje se vrlo lako mogu proširiti i na hortenzije. U tom slučaju štetočine se brzo šire sa jedne biljke na drugu, a borba protiv njih može trajati tokom cele sezone.

Osetljiv koren hortenzije

Još jedna potencijalna opasnost krije se u održavanju ruža. Tokom orezivanja ili obrade zemlje oko ruža često dolazi do kopanja i pomeranja tla, što može oštetiti korenje hortenzija. Pošto hortenzije imaju plitak korenski sistem, svako narušavanje zemlje u njihovoj blizini može ih oslabiti i usporiti njihov rast.

Šta saditi uz hortenzije

Ako želite da kombinujete hortenzije sa drugim biljkama, postoje mnogo bolji izbori. Hosta i paprati su odlični partneri jer vole senku i vlažno tlo, pa zajedno sa hortenzijama stvaraju lep i skladan vrtni kutak. Azaleje su takođe dobar izbor jer uspevaju u sličnom, blago kiselom zemljištu, a cvetaju u različito vreme tokom godine, pa vrt ostaje šaren i zanimljiv duže vreme.

Ruže i hortenzije Foto: Federico Magonio / Alamy / Profimedia

Koje biljke odgovaraju ružama

Kada je reč o ružama, one se dobro slažu sa biljkama koje vole sunce i dobro drenirano zemljište. Lavanda, margarete i druge slične biljke odlični su saputnici ružama jer imaju slične zahteve za negu. Zaključak je jednostavan - ruže i hortenzije mogu biti deo istog vrta, ali ih je najbolje saditi na različitim mestima. Ako svakoj biljci obezbedite uslove koji joj odgovaraju, obe će vas nagraditi bogatim i dugotrajnim cvetanjem.

