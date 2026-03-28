Najveća uobičajena veličina korpe grudnjaka je G ili F. Do svoje osme godine, Robert koja nosi titulu "žene sa najvećim grudima u Velikoj Britaniji", tvrdi da je već imala punu C korpu.

- Kao žena koja nosi DDD korpu, imati velike grudi nije baš onako kako se često zamišlja. Moje prijateljice sa manjim grudima su bile ljubomorne, ali istina je da velike grudi mogu biti naporne. Čula sam razne komentare o svojim grudima, imala problema da pronađem odgovarajuću odeću zbog njih i nosim grudnjak još od drugog razreda. Da ne pominjem, bolovi u leđima ponekad su užasni.

Sa četrnaest godina, rekla je da je otišla kod lekara zbog zabrinutosti zbog brzog rasta grudi i navodno joj je rečeno da nije kandidat za operaciju smanjenja zbog „visokog BMI-ja“. I svaki put kada je nakon toga odlazila, lekari su joj, navodno, davali isti odgovor.

- Kod lekara idem još od tinejdžerskih dana; niko zapravo nije mogao da mi pomogne - rekla je jednom za Mamamia.

Zatim je napipala kvržicu u dojci. Srećom, nije bila kancerogena, ali joj je specijalista preporučio hirurga za smanjenje, jer je masa bila tolika da je postojala velika verovatnoća da se pojavi nova. Delovalo je kao da će konačno dobiti ono što želi.

Međutim, kada je otišla kod hirurga, ponovo su joj rekli da joj je BMI previsok za operaciju. Ipak, konačno su joj dali odgovor zašto su joj grudi porasle za jedanaest veličina u jednoj godini. Dijagnostikovana joj je makromastija, stanje u kojem tkivo dojke brzo raste. Prema bolnici Nationwide Children’s Hospital, stanje je „idiopatsko“, što znači da ne postoji jedan jasan uzrok rasta.

Kao rezultat toga, lečenje je ograničeno na uzimanje nesteroidnih antiinflamatornih lekova, masažu i vežbanje. Uglavnom lekari prate promene u masi ili pojavu kvržica i proveravaju da li se rast stabilizuje. Jedini drugi način lečenja je operacija smanjenja grudi, kao i preporučena psihološka podrška, jer mnogi koji žive sa ovim stanjem imaju probleme sa slikom o svom telu.

Izbacivali je iz lokala, trpela uvrede

Robert svakako može to da potvrdi. „Stalno su me uznemiravali“, rekla je za Mamamia. „Mrzela sam svoje telo. Roditelji mog bivšeg dečka su mi govorili da ne bi trebalo da nosim bikini na bazenu“, nastavila je. „Pitala sam se: šta onda treba da nosim?“

Takođe tvrdi da su je izbacivali iz nekih lokala jer je bila „nepristojno obučena“.

Robert kaže da su se stvari promenile dok je radila u baru. Navela je da je završavala smenu od 12 sati kada su ušla dva muškarca u vidno pijanom stanju.

„Bila sam jako umorna, a ta dvojica su došla i bili su očigledno pijani i naporni“, prisetila se. „Prvo što su rekli bilo je: ‘O, Bože, pogledaj kolike su joj…!’ Jedan je navodno rekao: ‘Ti si kao škotska Doli Parton.’ Stalno me je zvao ‘Škotska Doli’ i dovikivao mi to ime.“

Tek kada je kuvar iz bara izašao, ta dvojica su otišla. Dok mu se žalila, kuvar ju je ubedio da napravi OnlyFans nalog pod nadimkom „Škotska Doli“ kako bi negativnu situaciju pretvorila u nešto pozitivno.

Zaradila na osnovu svog izgleda

Nevoljno je pristala i već sledećeg jutra zaradila 800 dolara za jednu noć. Počela je da dobija i bezbroj poruka koje su hvalile njen izgled, što je promenilo njen pogled na sopstveno telo. Sada kaže da, čak i kada bi mogla da uradi operaciju smanjenja, verovatno to ne bi učinila osim ako ne bi bilo medicinski neophodno.