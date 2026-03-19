Venčanja su za mnoge jedan od najvažnijih dana u životu, ali poslednjih godina postala su i ozbiljan finansijski izazov za mladence. Organizovanje venčanja često podrazumeva niz troškova, od iznajmljivanja sale ili restorana, fotografa i snimatelja, do benda ili di-džeja, dekoracija, venčanica, odela i mnogih drugih detalja koji su namenjeni da dan učine posebnim. Cene su značajno porasle, a mnogi parovi troše hiljade, čak i desetine hiljada evra, na proslavu.

Upravo zato se često postavlja pitanje da li se bar deo tog iznosa može „povrati“ kroz svadbene poklone od gostiju. Nedavno se na ovu temu odvijala zanimljiva diskusija na Reditu, gde je jedan Hrvat postavio pitanje koje je izazvalo brojne komentare: „Koliko ste profitirali od sopstvenog venčanja?“

„Kada se svi troškovi i pokloni saberu i oduzmu, koliko ste bili u plusu/minusu posle venčanja? Slobodno navedite više informacija, kao što je koliko je gostiju bilo, kakvu ste hranu imali (jela, švedski sto) itd.“, napisao je Hrvat na Reditu.

Iskustva su različita

Više Hrvata je odgovorilo u komentarima, a jedan je rekao: „Kumovi i ja. Počastili smo ih koktelima i večerom u jednom otmenom restoranu, nisam brojala, ali bih rekla da smo ostali na nuli. Bilo je sjajno“. Jedan korisnik je komentarisao: „Uskoro venčanje, pretpostavljam da je deficit od 4.000 evra. Oko pedeset gostiju.“

Zatim je jedna Hrvatica odgovorila i otkrila, po svom mišljenju, jedini način da se „profitira“ posle venčanja: „Profitira se samo ako ostaneš u braku sa tom osobom jer ako raskineš, tvoje venčanje je bilo uzaludno i kakva je tu dobit?? Ko god uđe sa tom mišlju, ne bi trebalo da se ženi“. Drugi korisnik je odgovorio: „Upravo to sam htela da kažem“.

Jedan korisnik je bio iznenađen: „Ljudi broje koliko su u plusu ili minusu posle venčanja?!“ Ubrzo je dobio odgovor: „Pa, pre venčanja, sve se plaća godinu dana unapred (naša kapara je iznosila ukupno 2.000 evra za sve). Dan posle venčanja, prebrojite koverte i idete tog dana da platite sve (tortu, bend, salu, fotografa...). Moja žena i ja, oko 8.000 evra u plusu kada smo sve platili sledećeg dana, ali smo imali malo gostiju (130). Nijedan od naših roditelja nije platio naše venčanje. Znam da mnogima roditelji plaćaju, pa sve poklone drže u kovertama.“

Postoje ljudi koji su „zaradili novac“

Ljudi koji su uspeli da ostanu u plusu posle velikog dana takođe su pisali o svojim iskustvima. Jedan korisnik je otkrio: „Prošle godine, oko 200 gostiju, ako oduzmemo ono što smo platili unapred i dali kao kaparu, bili smo u plusu od oko 5.000 evra“. Drugi piše: „2023, 180 gostiju, u plusu od oko 10.000 evra“. Treći dodaje: „Ostvarili smo profit od oko 32.000 evra. Bilo je 430 gostiju.“

„Bili smo u porastu za oko 10.000. Venčanje je bilo 2023. Imali smo klasičnu večeru sa menijem (hladno predjelo, supa, glavno jelo, jagnjetina i odojak u ponoć i vinski gulaš pre zore). Imali smo 230 gostiju“, komentarisao je jedan Hrvat.

Neki nisu imali srće da zarade

Međutim, javili su se i oni koji nisu uspeli da zarade: „2024, 130 gostiju. Bili smo na 0. Zagreb“, „170 gostiju, završili smo na 0. Trošak 16.500 evra“, „100 ljudi, 2023, minus 8 milja“, „Oko 180 ljudi. 3 dana pića. Plaćen smeštaj za njih 60 sa strane, doduše po dobroj ceni kod prijatelja koji ima hotel. Minus oko par hiljada evra. Ne znam gde ljudi mogu da zarade od toga. Moguće ako im roditelji doniraju ogromnu količinu novca jer sa svim troškovima (venčanica, foto-video, bend, sala, momačko veče, devojačko veče, pozivnice, iznajmljivanje automobila, cveće, ukrašavanje sale i kuće, hrana i piće za dom itd.) nema načina da se to pokrije sa nekoliko stotina evra koje većina ljudi donese“, pisali su ljudi.

