Jaja su jedna od najčešćih namirnica u svakom domaćinstvu, ali mnogi i dalje nisu sigurni koliko dugo smeju da stoje van frižidera i kada više nisu bezbedna za upotrebu. Upravo način čuvanja može biti presudan za očuvanje svežine, ali i za smanjenje rizika od razvoja bakterija.

Prema preporukama stručnjaka, jaja koja su prethodno bila čuvana u frižideru mogu da stoje na sobnoj temperaturi najduže do dva sata. Ukoliko je temperatura u prostoriji viša od 30 stepeni, to vreme se skraćuje na oko sat vremena.

Zašto je problematično da jaja dugo stoje van frižidera

Kada jaja ostanu predugo na toplom, povećava se rizik od razvoja bakterija, zbog čega se savetuje da se što pre iskoriste ili vrate u frižider.

Međutim, problem nije samo u višoj temperaturi, već i u njenoj promeni. Kada se hladna jaja iznesu iz frižidera i ostave napolju, na ljusci može da se stvori kondenzacija. Upravo ta vlaga može da olakša prodor bakterija kroz ljusku u unutrašnjost jajeta.

Zašto se u prodavnici prodaju van frižidera, a kod kuće treba da budu na hladnom

Šta znače šifre na jajima Foto: Vladeep/Shutterstock

Iako se jaja u prodavnicama često drže na sobnoj temperaturi, stručnjaci preporučuju da se kod kuće ipak čuvaju u frižideru. Razlog je jednostavan — niža temperatura usporava razvoj bakterija i pomaže da jaja duže ostanu sveža.

To je posebno važno ako jaja ne planirate da potrošite odmah, već da ih čuvate nekoliko dana ili nedelja.

Koliko mogu da traju domaća jaja

Sveža domaća jaja kojima nije uklonjen prirodni zaštitni sloj mogu da stoje na sobnoj temperaturi od jedne do dve nedelje, pod uslovom da se drže na hladnom i suvom mestu.

Ako želite da ih sačuvate duže, najbolje je da ih stavite u frižider, gde mogu ostati sveža četiri do pet nedelja. Takođe se preporučuje da se ne peru unapred, već neposredno pre upotrebe.

Kako smanjiti rizik od salmonele

Da bi se mogućnost zaraze salmonelom svela na minimum, važno je pridržavati se nekoliko osnovnih pravila prilikom čuvanja i pripreme jaja.

Jaja treba držati u frižideru, idealno na temperaturi nižoj od 5 stepeni.

Ne bi trebalo koristiti ona sa napuklom ljuskom, a nakon kontakta sa sirovim jajima obavezno je dobro oprati ruke, posuđe i sve površine koje su bile u dodiru sa njima.

Posebno je važno da se jaja dobro termički obrade, naročito kada su u pitanju osetljive grupe.

