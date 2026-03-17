Ovaj mlad mesec donosi priliku svima da započnu novo poglavlje, ali će pripadnici tri znaka Zodijaka imati osećaj kao da im se univerzum posebno osmehuje... Ključ je da prepoznaju šansu i ne oklevaju da je iskoriste!

Mlad mesec je u astrologiji simbol novih početaka, svežih ideja i prilika koje dolaze iznenada, ali u pravom trenutku, a naredni ćemo imati 19. marta.

Mesec će novi ciklus započeti u znaku Riba, što donosi pojačanu osetljivost, empatičnost, maštovitost i veoma izraženu intuiciju. Njegova energija nas podstiče da postavimo namere, započnemo nove projekte i napravimo hrabre rezove sa prošlošću.

Mlad mesec 19. marta će naročito uticati na emocije, unutrašnji život i lične odluke, a tri horoskopska znaka će osetiti njegov blagotvorni uticaj više od drugih.

Ribe

Za Ribe ovaj mlad mesec dolazi kao lični restart i prilika da pripadnici ovog znaka konačno stave sebe na prvo mesto. Energija će im pomoći da razjasne emocije i donesu odluke koje su dugo odlagale. Moguće su i nove ljubavne priče ili važni koraci u postojećim odnosima.

Bik

Bikovi će osetiti talas pozitivnih promena kroz društvene kontakte i planove za budućnost. Nove prilike mogu doći preko prijatelja ili poslovnih saradnji koje se tek razvijaju, pa imajte strpljenja. Intuicija će im, zbog toga što je Mesec u Ribama, biti jača nego inače, pa je važno da slušaju svoj unutrašnji glas.

Rak

Rakovi će pod uticajem ovog mladog meseca dobiti vetar u leđa kada je reč o karijeri i ličnim ambicijama. Mogući su novi poslovni počeci ili priznanja za prethodni trud, tako da će oblast karijere biti pod snažnim naletom pozitivne energije. Emotivno će se osećati stabilnije i sigurnije u svoje izbore.

