Čokoladna torta je odlična ovakva kakva jeste, a viši nivo dobija ako je poslužite sa malo šlaga, svežeg voća ili je samo blago pospete kakaom. Kada se dobro ohladi do izražaja dolazi njena savršeno kremasta tekstura.

Ponekad su najbolji recepti upravo oni najjednostavniji, a kako se ova čokoladna torta priprema se od samo dva glavna sastojka, čokolade i jabuka, rezultat je kremast i bogat desert koji se topi u ustima. Idealan je kada vam se jede nešto slatko, a nemate mnogo vremena niti dugačak spisak sastojaka. Recept su podelili fitnes treneri Ivan i Marija Kovač, a prenosi vecernji.hr.

Recept za čokoladnu tortu od dva sastojka

Potrebno je:

300 g čokolade

3 manje jabuke, odnosno 300 do 400 g očišćenih jabuka

Priprema:

Jabuke

Za ovu tortu možete kombinovati tamnu i mlečnu čokoladu u zavisnosti od toga koju imate u kući ili koju više volite. Izaberite slatke jabuke, što slađe to bolje, oljuštite im koru i uklonite semenke, pa ih isecite na manje komade. Ako koristite oko 300 g jabuka, smesa će biti nešto čvršća, dok veća količina jabuka daje kremastiju teksturu.

Kuvajte jabuke oko 15 minuta dok potpuno ne omekšaju. Alternativno ih možete ih ispeći u rerni na 180 stepeni oko 30 minuta, što će im dati još slađi ukus. Kada jabuke omekšaju, dobro ih ocedite.

U međuvremenu otopite čokoladu na pari ili u mikrotalasnoj rerni. Stavite jabuke i otopljenu čokoladu u blender ili multipraktik i miksajte dok ne dobijete glatku, kremastu smesu. Sipajte smesu u kalup za tortu obložen papirom za pečenje i prečnika oko 18 cm, ili manji. Stavite tortu u frižider na 1 do 2 sata da se dobro stegne. Ako želite da ubrzate proces, možete je kratko staviti i u zamrzivač.

I zaista, samo dva sastojka daju ovu poslasticu vrhunsku u svojoj jednostavnosti.

