Danas vam predstavljamo jedan baš takav, koji je i jednostavan za pripremu, i božanstvenog mirisa i veoma ukusan...

Uskršnji post važi za najstroži u hrišćanstvu, a pravila posta na vodi podrazumevaju da je zabranjeno jesti i ulje, koje je često obavezan sastojak slatkiša, ali nije neophodan.

Pogledajte samo ovaj brzi, "šareni" jafa kolač!

Ovaj posni kolač se priprema bez ulja i mlečnih proizvoda, ali zahvaljujući soku i kori pomorandže ima bogatu aromu i prijatnu sočnost.

Sastojci:

350 g mekog brašna

1 kesica praška za pecivo

250 ml soka od pomorandže (najbolje sveže ceđene)

rendana kora jedne pomorandže

250 ml vode

150 g šećera

1 kesica vanilinog šećera

2-4 kašike džema od kajsije

1 kašičica cimeta

4 kašičice kakao praha

Zebra kolač Foto: Shutter





Priprema

Pomešajte vodu sa sokom od pomorandže, pa u to dodajte rendanu koru pomorandže, šećer i vanilin šećer i mešajte dok se šećer ne otopi.

Potom dodajte brašno prethodno pomešano s praškom za pecivo, pa mešajte dok ne razbijete sve grudvice i ne dobijete glatku smesu.

Odvojte od testa nekoliko kašika u drugu činiju i u to sipajte kakao, pa dobro promešajte, kako biste dobili tamno testo.

Sipajte u kalup obložen pek-papirom svetlo testo, pa na nekoliko mesta sipajte kašikom tamni deo testa. Preko sipajte i džem po želji, a potom čačkalicom prošarajte po testu kako bi se pomešalo i da dobijete šareni, mramorni efekat.

Pecite oko 40 minuta u rerni koju ste prethodno zagrejali na 180 stepeni, odnosno dok čačkalica zabodena u sredinu kolača ne izađe suva.

Obavezno ostavite da se prohladi pre sečenja, kako se kolač ne bi mrvio.

