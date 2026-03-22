Posni jafa kolač savršen za Uskršnji post: Pravi se bez kapi ulja, nestvarnog je ukusa, a odmah napravite duplu meru!
Danas vam predstavljamo jedan baš takav, koji je i jednostavan za pripremu, i božanstvenog mirisa i veoma ukusan...
Uskršnji post važi za najstroži u hrišćanstvu, a pravila posta na vodi podrazumevaju da je zabranjeno jesti i ulje, koje je često obavezan sastojak slatkiša, ali nije neophodan.
Pogledajte samo ovaj brzi, "šareni" jafa kolač!
Ovaj posni kolač se priprema bez ulja i mlečnih proizvoda, ali zahvaljujući soku i kori pomorandže ima bogatu aromu i prijatnu sočnost.
Sastojci:
350 g mekog brašna
1 kesica praška za pecivo
250 ml soka od pomorandže (najbolje sveže ceđene)
rendana kora jedne pomorandže
250 ml vode
150 g šećera
1 kesica vanilinog šećera
2-4 kašike džema od kajsije
1 kašičica cimeta
4 kašičice kakao praha
Priprema
Pomešajte vodu sa sokom od pomorandže, pa u to dodajte rendanu koru pomorandže, šećer i vanilin šećer i mešajte dok se šećer ne otopi.
Potom dodajte brašno prethodno pomešano s praškom za pecivo, pa mešajte dok ne razbijete sve grudvice i ne dobijete glatku smesu.
Odvojte od testa nekoliko kašika u drugu činiju i u to sipajte kakao, pa dobro promešajte, kako biste dobili tamno testo.
Sipajte u kalup obložen pek-papirom svetlo testo, pa na nekoliko mesta sipajte kašikom tamni deo testa. Preko sipajte i džem po želji, a potom čačkalicom prošarajte po testu kako bi se pomešalo i da dobijete šareni, mramorni efekat.
Pecite oko 40 minuta u rerni koju ste prethodno zagrejali na 180 stepeni, odnosno dok čačkalica zabodena u sredinu kolača ne izađe suva.
Obavezno ostavite da se prohladi pre sečenja, kako se kolač ne bi mrvio.
(Kurir.rs/Glossy)
VIDEO: Kremast sutlijaš bez mleka