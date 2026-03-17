Eriselma Teodora Da Silva Martins iz Angole (29) i Branislav Stevanović iz Srbije godinama uživaju u srećnom braku, a sada su otkrili i da će porodicu proširiti za još jednog člana.

Eriselma Stevanovic Foto: ericelma.stevanovic/instagram

Eriselma na je na društvenim mrežama objavila fotografije s svog 30. rođendana i pokazla trudnički stomak se fanovima koje broji više od 12.000 saopštila da ona i Branisalv čekaju treće dete.

Njihova zajednička priča počela je na sunčanom Kritu, leta 2017. godine. Danas žive u Švajcarskoj gde uživaju u svojoj ljubavnoj priči koja je mnoge zaintrigirala.

- Glavni razlog zašto su moji roditelji napustili Angolu bio je taj što smo moja sestra i ja često bile bolesne i morale u bolnicu, uglavnom zbog malarije. Mama kaže da je bilo trenutaka kada je mislila da nećemo preživeti. Zato smo odlučili da sledimo moju tetku, koja je već tada živela u Švajcarskoj, i preselili smo se u Cirih - govorila je Eriselma, a o čemu je pisao Kurir.

Godine 2017. odlučila je da sa sestrom otputuje u Grčku - njihovo prvo letovanje bez roditelja. Nije ni slutila da će joj se da život promeniti iz korena.

Srpska snajka otkrila je i kako se upoznala sa Branisavom:

- Bio je tamo sa prijateljem koji nas je upoznao. Rekao je: "Zdravo, ja sam Bane". Bio je visok, zgodan, divno je mirisao, nosio čiste patike i imao šarmantan osmeh. Kada smo se rukovali, srce mi je zastalo - izgubila sam se u njegovim očima. Odmah se osetila povezanost. Bio je duhovit i neprestano nas je zasmejavao. Isprva sam mislila da je Rus, zbog jakog akcenta. Kada je rekao da je Srbin, nisam se iznenadila - oduvek sam imala srpske prijatelje u Švajcarskoj. Čak i kad su me zadirkivali kao dete, bio je jedan srpski dečak, David, koji je hteo da mi bude prijatelj kad niko drugi nije. Kasnije sam u srednjoj školi stekla i najbolju prijateljicu Srpkinju Nikoliju - priča Eriselma sa osmehom.

Branislav je ubrzo doputovao u Švajcarsku, i - kako Eriselma kaže - "sve je delovalo prirodno, kao da se znamo celog života".

Od tada se nisu razdvajali. Danas imaju sina Davida Vuka (5) i ćerku Zoe Sofiju (4).