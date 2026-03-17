Slušaj vest

Atraktivna lepotica Lejla Grifin (31) udala se za 25 godina starijeg milionera i uživa u raskošnom životno stilu koji joj je on omogućio.

Par se upoznao 2021. godine kada je uplovio u vezu, a razlika u godinama nije nimalo uticala na to. O njihovoj intimi svojevremeno je govorila i sama Lejla.

Lejla Grifin je u braku sa duplo starijim milionerom

"On je najbolji ljubavnik kojeg sam ikad imala. Da sam imala povez na očima dok smo vodili ljubav, rekla bih da ima 21, a ne 53 godine… Mislim da je emocionalna povezanost to što čini naš odnos sjajnim, a on se jednostavno zna snaći u spavaćoj sobi. Brus i ja smo vrlo iskreni jedno prema drugom i prema našem odnosu i istina je da nije bio finansijski u situaciji u kojoj se nalazi, ne bih se sastala s njim. A da ja nisam mlada i atraktivna žena, on se ne bi našao sa mnom", ispričala je.

Lejla tvrdi da je zaljubljena u svog partnera i da je njihova ljubav iz godine u godinu sve snažnija, međutim, neretko se susreće sa negativnim komentarima. Naime, mnogi je na društvenim mrežama napadaju da je sponozuša, te da njen muž koji je maltene duplo stariji od nje više liči a njenog dedu nego na muža.

"Ljudi me zovu sponzorušom i da sam s njim samo zbog njegovog novca. Zašto ljudi ne kažu da je on 'sa mnom samo zbog mog izgleda'. Zašto je to tako jednostrano? Smešno mi je jer takva reakcija zapravo dolazi od muškaraca u 20-ima i 30-ima koji su švorc i žele da budu kao on. Nikad nije od žena ili drugih starijih situiranih muškaraca", rekla je