Saša se nadala da će DNK test otkriti više o poljskom poreklu porodice njenog oca, ali je pronašla rođaka u istom gradu koji je bio „ključ“ istine. DNK test je preokrenuo živote bliznakinja i njihove majke u Australiji nakon što su otkrile da su im biološki roditelji dva stranca.

Saša Šafranski je prošle godine , kada se približavala svom 30. rođendanu, uradila DNK test preko veb stranice za genealogiju i porodično stablo. Saša i njena sestra bliznakinja su rođene nakon što su njihova majka, Peni Šafranski, i njen tadašnji muž prošli kroz nekoliko rundi vantelesne oplodnje .

Decenijama kasnije, i bez bliskog odnosa sa ocem, Saša se nadala da bi DNK test mogao da otkrije više o poljskim korenima njegove porodice. Međutim, bila je iznenađena kada je otkrila da su njeni preci poticali iz Irske i Engleske.Tetka i biološka majka

DNK test otkrio tajne porodice

Test je takođe otkrio da je stranac koji je živeo u istom gradu kao i ona – Kofs Harboru na severnoj obali Novog Južnog Velsa – njena tetka po majci.

Saša i njen partner su potom obavili istraživanje na internetu i kontaktirali ženu. Par je potom počeo da razmenjuje poruke i postepeno shvatio da su obe porodice podvrgnute vantelesnoj oplodnji.

Na kraju su shvatili da su i ženina sestra i Sašina majka, Peni, obe žene koje su podvrgnute vantelesnoj oplodnji u Kraljevskoj bolnici Nort Šor u Sidneju 1995. godine. „Tada sam shvatila da nije bilo greške“ na veb-sajtu za DNK testiranje, rekla je Saša za Australijsku radiodifuznu korporaciju . Dalja istraga je otkrila da je sestra te žene, zapravo, biološka majka Saše i njene sestre bliznakinje. Ovo je potvrđeno kada su svi uključeni uradili DNK testove u akreditovanim laboratorijama. Rezultati su bili otkrivajući: Saša i njena sestra nisu bile biološka deca svojih roditelja , kako su oduvek verovali, već ćerke dvoje stranaca.

Šta se desilo u bolnici

Prema Dejli mejlu , izgleda da je Kraljevska bolnica Nort Šor slučajno implantirala pogrešan embrion u Peni Safranski, umesto onog koji je pripadao Peninom i Sašinom ocu.

„Rodila sam ih, znate. Bile su moje devojčice. Nikada mi nije palo na pamet da nisu“, Peni je u suzama rekla o svojim ćerkama.

Rekla je da je „skoro odustala“ kada je prošla prve runde vantelesne oplodnje devedesetih godina, ali je odlučila da ima još jednu. „Ako uspe, uspeće, a ako ne, onda mislim da smo završili“, prisetila se.

Međutim, poslednji ciklus je bio uspešan: „Bilo je tako uzbudljivo, jer ranije nije uspelo i odjednom sam bila trudna. Bila sam trudna sa blizancima.“



Obe porodice koje su umešane angažovale su advokate i kontaktirale su bolnicu Rojal Nort Šor kako bi saznale više o tome šta se dogodilo. Ovo je drugi slučaj u Australiji gde je postupak vantelesne oplodnje izgleda pošao po zlu, što je rezultiralo implantacijom embriona u pogrešnu ženu. Drugi slučaj je otkriven prošle godine, a odnosio se na dete rođeno u Brizbejnu.