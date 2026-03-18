Paulina Porizkova i u 60. godini privlači pažnju izgledom, stavom i porukama koje šalje ženama širom sveta. Nekadašnja supermodelka ne pristaje na stereotipe o starenju, već godinama otvoreno govori o samoprihvatanju, prirodnoj lepoti i životu bez ulepšavanja. Iza nje su velika karijera, bolni privatni trenuci i novi početak u ljubavi.

Paulina Porizkova poslala snažnu poruku o prihvatanju sebe

Slavna češka manekenka ovih dana ponovo je izazvala brojne reakcije nakon što je podelila fotografije u zavodljivom donjem vešu. Uz objavu je poslala jasnu poruku o tome koliko je važno voleti sopstveno telo, bez obzira na godine.

Pavlina već dugo javno govori o tome da lepota ne mora da bude vezana za mladost, niti za estetske korekcije. Ne krije tragove godina, niti pokušava da ih prikrije po svaku cenu, već upravo u tome vidi autentičnost i snagu koja inspiriše mnoge žene.

Karijera koja je obeležila modu osamdesetih i devedesetih

Rođena 1965. godine u Češkoj, Pavlina Požikova vrlo rano je zakoračila u svet mode. Već sa 18 godina postala je prva žena iz Istočnog bloka koja se našla na naslovnici izdanja Sports Illustrated Swimsuit Issue.

Tokom osamdesetih i devedesetih godina važila je za jednu od najtraženijih i najplaćenijih manekenki. Sarađivala je sa velikim modnim kućama i brendovima kao što su Šanel, Versače i Este Loder.

Danas živi u Sjedinjenim Američkim Državama, gde se osim modelingom bavi i pisanjem, kao i javnim nastupima. U svojim istupima često govori o starenju, mentalnom zdravlju i samoprihvatanju.

Turbulentan privatni život i težak period posle smrti supruga

Privatni život Pavline Pozikove godinama je podjednako intrigirao javnost kao i njena karijera. Skoro tri decenije bila je u braku sa Rikom Ocasekom, frontmenom grupe The Cars, sa kojim ima dva sina.

Iako su se rastali pre njegove smrti 2019. godine, ostala je uz njega do kraja. Javnost je posebno iznenadila vest da ju je muzičar isključio iz testamenta.

Nakon toga, Pavlina je otvoreno govorila o teškom životnom periodu, depresiji i osećaju gubitka, zbog čega je dobila veliku podršku publike.

Pavlina Požikova danas ponovo uživa u ljubavi

Nekadašnja supermodelka danas ponovo ima razloga za osmeh. U vezi je sa televizijskim scenaristom Džefom Grinštajnom, a njihova zajednička pojavljivanja i objave na društvenim mrežama pokazuju da je pronašla novu sreću.

