Slušaj vest

Beli vešizgleda savršeno dok je novo, ali u svakodnevnoj upotrebi brzo gubi svežinu i belinu. Tkanina postaje sivkasta, a čak i nakon pranja ponekad ostaje blagi, ustajali miris. Mnogi pokušavaju da reše ovaj problem jačim deterdžentima, kapsulama ili skupim izbeljivačima, ali rezultat često izostaje.

Iskusne domaćice i zaposleni u profesionalnim perionicama godinama koriste jednostavan trik koji pomaže da beli veš ponovo izgleda sveže i da nema onu sivkastu boju koja nam toliko smeta. Metoda je jednostavna, ne zahteva skupe proizvode i može se primeniti kod kuće.

Zašto beli veš brzo gubi svežinu

Postoji nekoliko razloga zbog kojih beli veš vremenom dobija sivkast ton i gubi miris svežine. Jedan od glavnih problema je tvrda voda iz vodovoda, koja ostavlja naslage na vlaknima tkanine. Deterdžent koji se ne ispere potpuno takođe ostaje u materijalu i postepeno menja njegov izgled.

Beli veš Foto: cuma hatipoğlu / Panthermedia / Profimedia

Dodatni problem mogu biti omekšivači koji stvaraju tanki sloj na vlaknima, kao i pranje na previsokoj temperaturi. Čak i povremeno mešanje belog i obojenog veša može doprineti da bela tkanina izgubi svoj prvobitni izgled.

Vremenom se nečistoće zadržavaju duboko u vlaknima. Iako odeća deluje oprano, zapravo izgleda kao da je mnogo puta korišćena.

Jednostavan trik koji vraća belinu

Za ovu metodu potrebna je veća posuda, lavor ili kada koju treba napuniti toplom vodom.

- topla voda temperature oko 60 do 70 stepeni

- 2 kašike kuhinjske soli

- 2 kašike sode bikarbone

- 1 kašika izbeljivača sa kiseonikom ili limunske kiseline

- 1 kašika praška za veš

Važno je da ne koristite hlor, a sve navedene sastojke dobro rastvorite u vodi dok se ne sjedine.

Da belo ponovo bude belo Foto: Bowonpat Sakaew / Panthermedia / Profimedia

Kako pravilno primeniti ovu metodu

U pripremljen rastvor potopite belo rublje i lagano ga promešajte kako bi tečnost prodrla u vlakna tkanine. Ostavite da odstoji oko četrdeset do šezdeset minuta. Ako je rublje veoma posivelo, može ostati i do sat i po, ali ne duže od toga.

Kada se voda ohladi, često se primeti da je postala žućkasta ili siva. To su nečistoće koje je rastvor izvukao iz tkanine.

Nakon toga rublje prebacite u mašinu za pranje i pokrenite uobičajen program na temperaturi od 30 do 40 stepeni. U ovom koraku nemojte koristiti omekšivač.

Zašto ova metoda zaista funkcioniše

Kombinacija sastojaka deluje na nekoliko načina istovremeno. So pomaže da se izvuku stare naslage iz vlakana, dok soda bikarbona neutrališe neprijatne mirise i omekšava vodu.

Kiseonični izbeljivač ili limunska kiselina uklanjaju sivkast sloj koji se zadržava duboko u tkanini, a završno pranje na nižoj temperaturi sprečava da se nečistoće ponovo zadrže u vlaknima.

Rezultat je vidljivo svetlije rublje i osećaj svežine koji traje mnogo duže nego nakon običnog pranja.

(Kurir.rs/Žena)

VIDEO: Pranje veša: