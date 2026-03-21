Modna kuća Luj Viton obeležava Uskrs 2026. godine neobičnom i luksuznom poslasticom — čokoladnom torbom pod nazivom Sac Œuf Jaune, koju je osmislio Maksim Frederik za ekskluzivnu parišku čokoladnu radnju ovog brenda.

Čokoladna torba inspirisana poznatim modelom sa piste

Ova neobična kreacija stigla je kao jedno od glavnih izdanja u okviru uskršnje kolekcije La Collection de Pâques, a predstavlja jestivu interpretaciju čuvene siluete koju je prvobitno osmislio Nikolas Geskijer, umetnički direktor ženskih kolekcija Luj Vitona, za reviju proleće/leto 2019.

Pod nazivom „Chocolate Egg Bag“, odnosno čokoladna torba u obliku jajeta, ova poslastica spaja svet visoke mode i vrhunskog poslastičarstva, uz pažljivo osmišljenu strukturu i izradu.

Više od kilogram čokolade i pažljivo birani sastojci

Sac Œuf Jaune teži čak 1.050 grama, a izrađena je od dve školjke od crne čokolade. Unutrašnjost je ispunjena mešavinom pečenih orašastih plodova, kandiranog voća i bogatog lešnik pralinea.

Prepoznatljive ručke torbe, kao i detalji rajsferšlusa, pažljivo su oblikovani od obojene bele čokolade, čime je dodatno naglašena sličnost sa originalnim modnim modelom.

Pogledajte u galeriji kako izgleda torba:

Čokoladna torba Luj Vitona Sac Œuf Jaune napravljena za Uskrs 2026 u ekskluzivnoj radnji u Parizu Foto: Louis Vuitton

U unutrašnjosti se krije posebno slatko iznenađenje

U samom središtu ove neobične konstrukcije nalazi se skrivena tabla od mlečne čokolade. Njeno punjenje čine lešnik praline i karamel od limuna, koji donosi osvežavajuću notu i dodatnu složenost ukusa.

Spoj crne i mlečne čokolade, lešnika i kandiranog voća

Za izradu ove luksuzne poslastice korišćeni su pažljivo odabrani sastojci. Konstrukcija sadrži 31 odsto crne čokolade, 20 odsto mlečne čokolade i 17 odsto pečenih lešnika.

Ukus je dodatno obogaćen notama pečenog pekana, kandirane pomorandže i blagim dodirom cveta soli, što ovoj čokoladnoj torbi daje sofisticiran i slojevit karakter.

Dostupna samo na jednom mestu u Parizu

Cena skulpturalne poslastice Sac Œuf Jaune iznosi 250 evra. U ponudi su i druge prigodne poslastice. Pakovanje od šest mini čokoladnih jajeta košta 65 evra, a tri mini pileta 35 evra.

Sac Œuf Jaune može da se kupi isključivo u radnji Le chocolat Maxime Frédéric at Louis Vuitton u Parizu, što ovu neobičnu uskršnju poslasticu čini još ekskluzivnijom.

