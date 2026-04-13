Kućno cveće često unosi toplinu i živost u stanove, ali mnogima predstavlja i pravu zagonetku - kako ga negovati da ostane sveže i zeleno. I dok neki koriste skuplje preparate, mnoge domaćice tvrde da svakodnevna briga o biljkama može biti jednostavna - ako znate prave male tajne koje čuvaju njihovu vitalnost.

Među onima koji su odlučili da svoje savete podele javno je i Nikolina. Njen kratak i praktičan savet kako sačuvati biljke kod kuće postao je ovih dana viralan. Kako ona tvrdi, za tako nešto potrebno je svega tri sastojka – koja već svi imaju kod kuće.

"Cveće u kući vam se suši, a nemate pojma šta ćete sa njim. Znam ja!", poručila je Nikolina i odmah ponudila svoje rešenje.

Recept je jednostavan

- Sve što je potrebno jeste da u činiju stavite kašiku cimeta, šolju mleka i šolju vode.

- Potom sve dobro promešati i sipati u flašu sa prskalicom.

- Ovu smešu zatim koristite da svakodnevno poprskate cveće - na taj način ćete obezbediti svežinu i zdrav izgled vašem cveću.

Ovim jednostavnim sredstvom, kako tvrdi Nikolina, kućno cveće će dobiti sve što mu je potrebno da ostane sveže i zdravo.

Još jedan trik

U komentarima ispod videa mnogi su priznali da i sami znaju za slične trikove, ali i podelili dodatne savete iz ličnog iskustva.

Jedna korisnica navela je da je svoju biljku, kako tvrdi, spasla uz pomoć hidrogena od tri odsto pomešanog sa vodom.

Prema njenim rečima, na litar vode dodaje se jedna supena kašika hidrogen peroksida od tri odsto, odnosno oko 10 mililitara, a biljka se tom mešavinom zaliva jednom u sedam do deset dana. Kako je istakla, ova metoda može pomoći kod različitih vrsta biljaka.

VIDEO: Sobne biljke koje cvetaju