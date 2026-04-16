Staklo na tuš-kabini je ono mesto u kupatilu koje najbrže odaje realno stanje stvari. Možete imati savršeno čiste pločice i složene peškire, ali ako su na staklu tragovi kapljica, sapuna i kamenca, ceo prostor deluje zapušteno. I to je frustrirajući deo, jer se te fleke vraćaju brže nego što ih očistite.

Dobra vest je da problem nije u tome što ne čistite dovoljno, već kako čistite i šta radite posle tuširanja. Uz nekoliko jednostavnih navika i trikova koje koriste i profesionalci, staklo može ostati čisto bez stalnog ribanja.

Najefikasnije metode koje stvarno rade

Najjednostavnije rešenje je često i najbolje. Mešavina alkoholnog sirćeta i vode u odnosu 1:1 razgrađuje kamenac i skida tragove sapuna bez muke. Dovoljno je da naprskate staklo, ostavite nekoliko minuta i prebrišete mekom krpom.

Kada su naslage već tvrdokorne, soda bikarbona postaje saveznik. Od nje i malo vode napravi se pasta koja se nanosi direktno na problematična mesta. Blago trljanje je sasvim dovoljno da se naslage razbiju, bez oštećenja stakla.

Limunje još jedno jednostavno, ali efikasno rešenje. Njegova kiselina razgrađuje kamenac, a pritom ostavlja svež miris. Dovoljno je da polovinom limuna pređete preko stakla, isperete i obrišete suvom krpom.

Za masne naslage koje ostavljaju kozmetički proizvodi, nekoliko kapi deterdženta za sudove u toploj vodi često daje bolje rezultate nego specijalizovana sredstva.

Čišćenje tuš kabine Foto: Nikolaenko Viacheslav / Alamy / Profimedia

Trik koji koriste hoteli

Ako se pitate kako hotelska kupatila uvek izgledaju besprekorno, odgovor je jednostavan i pomalo dosadan. Ne čekaju da se problem pojavi.

Nakon svakog tuširanja, koriste gumeni brisač za staklo. Taj potez traje desetak sekundi, ali uklanja kapljice pre nego što se osuše i ostave tragove. Upravo ta mala navika pravi ogromnu razliku.

Kako da sprečite da se fleke stalno vraćaju

- Čišćenje je samo pola posla. Druga polovina je ono što radite svakodnevno.

- Otvorite vrata kabine posle tuširanja kako bi vlaga izašla. Zatvoren prostor ubrzava stvaranje kamenca i naslaga.

- Prebrišite staklo peškirom ili brisačem dok je još mokro. Time sprečavate da kapljice ostave tragove.

- Povremeno možete naneti zaštitni sloj sredstava za staklo koji odbija vodu i otežava zadržavanje kamenca.

- Ako živite u području sa tvrdom vodom, završno brisanje destilovanom vodom može napraviti razliku i sprečiti pojavu belih fleka.

Koliko često zaista treba čistiti

Temeljno čišćenje jednom nedeljno je sasvim dovoljno ako imate dobre navike između. Sve preko toga je zapravo pokušaj da se nadoknadi ono što nije urađeno odmah posle tuširanja.

Kada se ove rutine usvoje, staklo na tuš-kabini prestaje da bude večita borba. Ostaje čisto, providno i bez onih mutnih tragova koji najbrže odaju da kupatilo nije u najboljem stanju.

VIDEO: Trik sa pastom za zube da kupatilo miriše