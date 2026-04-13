Umesto da ljuštite mrvicu po mrvicu, jedna stvar u vodi menja sve. Ovako ljuska spada sama čak i sa svežih jajabez kidanja belanceta.

Nema ništa gore nego kad ljuštite jaja, a ljuskase zalepi pa otkinete pola belanceta. Uz jednu kašičicu sode bikarbone koju dodate u vodu, ljuska spada sama i svako jaje ostaje savršeno glatko. Ovaj trik štedi vreme i živce, naročito kad spremate meze ili rusku salatu za slavu.

Svežina jaja je obično glavni problem, jer se kod onih tek kupljenih opna bukvalno „zalepi“ za jaje. Soda bikarbona menja PH vrednost vode i tera tu žilavu membranu da popusti. Čim jaja budu gotova, videćete kako ljuska spada sama bez ikakvog mučenja i „kopanja“ noktima.

Zašto je soda bolja od soli i sirćeta

Mnogi kažu da treba sipati so ili sirće, ali to često ne pomaže kod ljuštenja, već samo sprečava da jaje iscuri ako pukne. Soda bikarbona je jedina stvar koja stvarno rešava problem te dosadne opne koja se zalepi za belance. Ona prodre kroz ljusku i napravi prostor, pa zato posle kuvanja ljuska spada sama bez ikakvog otpora.

Kuvana jaja Foto: Annebel van den heuvel / Alamy / Profimedia

Kada sipate sodu, voda postaje takva da se jaje unutra bukvalno „odlepi“ od svog oklopa. To je stara caka koju su mnogi zaboravili, a vredi više nego bilo koji moderni kuhinjski aparat. Rezultat je jaje koje izgleda kao sa slike, spremno da se posluži gostima ili da se brzo isecka u salatu.

Kako da jaja uvek uspeju iz prve

Da bi vam svako jaje ispalo kako treba i da bi ljuska spala sama, držite se ovih nekoliko prostih pravila:

- Jaja poređajte u šerpu, nalijte vodu iz česme i odmah unutra uspite jednu punu kašičicu sode bikarbone.

- Čim ugasite šporet, nemojte ih ostavljati u onoj toploj vodi. Odmah ih prelijte ledenom vodom da se jaje „šokira“ i dodatno odvoji od ljuske.

- Jaje samo malo kucnite o sto da naprsne sa svih strana i videćete kako cela košuljica silazi maltene u jednom komadu.

Rešenje za jaja koja pucaju u šerpi

Često nam se desi da jaja popucaju čim voda provri, pa belance iscuri i napravi haos po celoj šerpi. To se najčešće dešava jer ih stavimo hladna direktno iz frižidera na jaku vatru, pa ljuska ne može da izdrži tu promenu. Najbolje je da ih izvadite deset minuta ranije na sto da se malo „smlače“ pre nego što krenete sa kuvanjem.

Ako vidite da je neko jaje već malo naprslo, dodajte pored sode i prstohvat obične soli. So će stegnuti belance ako krene da izlazi, pa će jaje ostati celo i lepo okruglo. Tako ćete spojiti dva trika u jedan i biti sigurni da će doručak ispasti savršeno, a da će ljuska spasti sama kad dođe red na čišćenje.

Kuvano jaje Foto: Shutterstock

Tačno vreme kuvanja za žuto i čvrsto žumance

Niko ne voli ona jaja koja se prekuvaju pa žumance postane sivo i ružno miriše na sumpor. Da biste dobili onu lepu, jarko žutu boju, nemojte ih držati na vatri duže od 10 do 12 minuta od kad voda baci ključ. To je sasvim dovoljno vremena da jaje bude tvrdo kuvano, a da ostane ukusno i lepo na oko.

Pošto će vam uz sodu ljuska spasti sama, nećete gubiti vreme na dugotrajno ljuštenje, pa će jaja ostati topla i sveža kad ih iznesete na sto.

Ovaj trik ne menja ukus hrane, ne košta skoro ništa, a štedi vam vreme koje biste proveli nervirajući se nad sudoperom.

VIDEO: Kako se pravilno kuvaju jaja: