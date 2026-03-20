Bivši kraljevski kuvar Deren Mekgrejdi koji je kuvao za britansku kraljicu Elizabetu II do kraja njenog života, ona je bila velika ljubiteljka čokolade, a ovo je bila njena omiljena torta.

Nju su posluživali kad bi ugošćavala druge kraljeve i predsednike.

Recept za čokoladnu tortu kraljice Elizabete II:

Sastojci:

Za testo: 

150 gr glatkog brašna
75 gr maslaca
1 žumance
2 kašike slatke pavlake

Fil: 

2 velika jaja
1/2 kašičice cimeta
100 gr šećera
1/2 kašičice vinskog sirćeta
1 prstohvat soli
170 gr tamne čokolade
120 ml vode
2 žumanceta
250 ml slatke pavlake
1/2 kašičice cimeta
50 g rtamne čokolade za posipanje
50 gr bele čokolade za posipanje

screenshot-16.jpg
Čokoladna torta Foto: Printscreen / YouTube

Priprema:

Pomešajte brašno, maslac, žumance i slatku pavlaku, pa mesite dok ne dobijete kompaktnu smesu.

Onda stavite testo u kalup razmere 22 cm, a testo izbockajte viljuškom.

Pecite ga na 170 stepeni oko 15 minuta.

U šerpu stavite jaja, cimet, šećer, vinsko sirće i zagrejte na umerenoj vatri.

Mešajte dok smesa ne počne da peni, a potom sklonite sa vatre i mešajte i dalje dok ne dobije svilenkastu strukturu.

Fil stavite preko testa i ostavite da se peče još 15 minuta.

Potom otopite tamnu čokoladu, dodajte vodu i žumanca pa mešajte dok se smesa ne sjedini. Smesu prelijte u pitu koja se peče i vratite je u rernu još pet minuta. Nakon toga potpuno ohladite pitu.

Mikserom umutite slatku pavlaku i cimet, a kad dobijete čvrst šlag, polovinom smese premažite pitu, a drugu polovinu ostavite sa strane.

Uzmite polovinu otopljene čokolade iz drugog sloja fila i umešajte u polovinu šlaga, pa premažite pitu.

Za kraj, narendajte čokoladu preko.

(Kurir.rs/Glossy)

