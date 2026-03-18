Slušaj vest

Dodela Oskara, koja je održana u noći između nedelje i ponedeljka, označila je kraj sezone nagrada, a na raskošnoj ceremoniji pojavile su se neke od najpoznatijih svetskih zvezda. Uoči dodele slavni su zablistali na crvenom tepihu, a neke zvezde su se našle u fokusu javnosti. Među njima su glumice En Hatavej, Nikol Kidman i Gvinet Paltrou, koje su, prema mnogima, pokazale "novo holivudsko lice" na crvenom tepihu.

Tri glumice zablistale su u elegantnim kombinacijama, obasute dijamantima i šljokicama, a lica su im izgledala mladoliko. Mnogi su primetili i da glumice izgledaju sve sličnije, što su za Daily Mail objasnili stručnjaci. Medicinska estetičarka, lekarka Gizem Sejmenoglu, rekla je da "sve tri imaju prelepo podignuto područje oko očiju, s prirodno otvorenim, osveženim očima i nežno podignutim obrvama".

U galeriji pogledajte fotografije En Hatavej:

1/7 Vidi galeriju En Hatavej na crvenom tepihu Oskara 2026 izazvala pažnju zbog izgleda lica Foto: AFF, AFF / Alamy / Profimedia, John Angelillo / UPI / Profimedia, Angela Weiss / AFP / Profimedia

Lekar Džulijan de Silva rekao je da ključne karakteristike "novog holivudskog lica" uključuju zaglađenu kožu, podignute obraze i oštro oblikovanu vilicu, postignute suptilnim promenama tokom dužeg perioda.

"Glumice poput Hatavej, Kidman i Paltrou pokazuju ove karakteristike, stvarajući uglađen izgled spreman za kameru pod visokim osvetljenjem", poručio je De Silva, koji je dodao da je "preterana korekcija isključena". Lekar je upozorio i da ne reaguju sva lica isto na takve promene. "Cilj je opušten, mladalački gornji deo lica, a ne zamrznut izgled", rekao je, te objasnio da pažljivo postavljene doze botoksa mogu da ublaže bore na čelu i između obrva.

U galeriji pogledajte fotografije Nikol Kidman:

1/7 Vidi galeriju Nikol Kidman na crvenom tepihu Oskara 2026 u Šanel haljini sa perjem Foto: Frederic J. BROWN / AFP / Profimedia, Christopher Victorio / Shutterstock Editorial / Profimedia, Arturo Holmes / Getty images / Profimedia

Drugi važan faktor je kvalitet kože. Slavne zvezde verovatno se odlučuju za tretmane koji podstiču stvaranje kolagena, uključujući lasersko obnavljanje kože, mikroneedling ili radiofrekventne tehnologije. De Silva kaže da su puniji i podignutiji obrazi i oblikovane vilice karakteristike ove estetike.

Takođe, pažljivo postavljeni fileri ili transfer masti mogu da vrate tu potporu i održe prirodne konture mladolikog izgleda. Osim toga, isklesana vilica može da se postigne tretmanima zatezanja kože ili hirurškim zahvatima poput mini liftinga ili dubokog liftinga lica, koji premešta dublje strukture lica.

Hatavej i Paltrou, čini se, imaju "vrlo malo udubljenja ili opuštene kože oko očiju", zbog čega izgledaju mlađe. De Silva je rekao da se takav izgled može postići zahvatima poput operacije donjih kapaka.

U galeriji pogledajte fotografije Gvinet Paltrou:

1/3 Vidi galeriju Gvinet Paltrou Foto: Kevin Sullivan /Zuma / SplashNews.com / Splash / Profimedia, Alex Stern/The Grosby Group / Grosby Group / Profimedia, Kevin Sullivan / Zuma Press / Profimedia

"Njihov srednji deo lica dobro je poduprt, od područja ispod očiju preko jagodica i gornjeg dela obraza. Njihovi obrazi i područje ispod očiju besprekorno su usklađeni s ostatkom lica, dajući mu skladan izgled. Iako su možda imale suptilne zahvate, poput dermalnih filera ili tečnog liftinga, ukupni efekat je prirodan", dodao je lekar, otkrivajući tako tajnu "novog holivudskog lica".

Stručnjaci tvrde da slavne osobe sve više biraju suptilne tretmane koji "održavaju sklad lica, a istovremeno omekšavaju bore i podržavaju konture srednjeg lica". "Većina slavnih danas ne traži dramatične kozmetičke promene. Ono što tipično žele je lice spremno za kameru, koje izgleda prirodno i kada je fotografisano izbliza. Akcenat je na suptilnom održavanju, a ne na transformaciji, na očuvanju strukture lica uz sprečavanje očitih znakova starenja", dodao je.

De Silva je istakao da postoji nekoliko važnih stvari koje treba uzeti u obzir pre nego što se neko odluči za tretman. Rekao je da lica različito reaguju na tretmane, sugerišući i da tretmani koji ignorišu proporcije lica mogu da stvore teži ili manje prirodan izgled.

"Kada su volumen, kvalitet kože i struktura lica pažljivo uravnoteženi, rezultat na kameri izgleda osveženo i usklađeno. Previše filera u obrazima ili sredini lica može da stvori teži, neproporcionalni izgled, a nedovoljna potpora u sredini lica može da učini da lice izgleda ravnije ili umornije pod jakim osvetljenjem", dodao je lekar.

