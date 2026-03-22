Prema predviđanjima horoskopa, susret Saturna - discipline, granica i odgovornosti - i Plutona - transformacije i moći - 28. marta 2026 donosi snažan period unutrašnjih i spoljašnjih promena. To nije haotičan tranzit, već trenutak kada se jasno vidi šta više ne funkcioniše i šta mora da se menja.

Proleće 2026. donosi pritisak da donesemo zrelije odluke, postavimo granice i prestanemo da se vraćamo na stare obrasce. April može doneti tenzije, brže reakcije i osećaj da se stvari ubrzavaju, ali upravo tu leži ključ - ne reagovati impulsivno.

Najvažniji saveti za ovaj period:

- ne ulazite u sukobe

- birajte gde ulažete energiju

- postavljajte jasne granice

- ne donosite odluke iz besa ili straha

- fokusirajte se na dugoročne rezultate

Ovo je vreme kada se ne traži savršenstvo, već jasnoća. Ono što sada odlučite i promenite može imati dugoročan uticaj, a mnoge situacije mogu kulminirati tokom leta i otvoriti vrata potpuno novom poglavlju.

A ako kraj marta otvori kapiju, a april pojača tenzije, jul bi mogao biti prag završetka. Za mnoge, ono što se nagomilava ili zaoštrava ovog proleća može dostići tačku "ovako ne može dalje“ usred leta.

Da, ovo proleće može doneti tenzije, uznemirenost, snažne reakcije i trenutke kada se čini da je ljude lakše izbaciti iz ravnoteže. Ali istovremeno, donosi i pravu šansu: šansu da reagujemo drugačije.

- Da više ne mešamo moć sa agresijom.

- Da se više ne upuštamo u sve sukobe.

- Da koristimo rasuđivanje tamo gde bismo ranije izabrali impuls.

I možda je upravo to ono što će napraviti razliku između onih koji se izgube u buci ovog perioda i onih koji iz njega izađu jači, jasniji i bliži svojoj istini.

A šta očekuje svaki znak?

Ovan

Učite da zamenite impulsivnost zrelošću i donesete odluke koje traju.

Ključ: Postajete jači kada preuzmete kontrolu nad sobom.

Bik

Suočavate se sa unutrašnjim blokadama i menjate pravac u karijeri.

Ključ: Više ne pristajete na mir spolja uz nemir iznutra.

Blizanci

Dolazi do filtriranja ljudi, odnosa i ciljeva.

Ključ: Ostaju samo oni koji imaju budućnost sa vama.

Rak

Važne odluke u vezi sa karijerom i odgovornošću.

Ključ: Birate stabilnost umesto straha.

Lav

Menjate pogled na budućnost i odnose.

Ključ: Istina postaje važnija od slike koju održavate.

Devica

Duboke promene u vezi sa emocijama, novcem i vezama.

Ključ: Oslobađate se onoga što vas iscrpljuje.

Vaga

Odnosi se razjašnjavaju – neki jačaju, neki se završavaju.

Ključ: Nema više kompromisa bez osnove.

Škorpija

Menjate svakodnevne navike, posao i način života.

Ključ: Red koji sada uvedete donosi dugoročnu stabilnost.

Strelac

Preispitujete ljubav, kreativnost i lične želje.

Ključ: Ono što gradite traži disciplinu, ne samo inspiraciju.

Jarac

Promene u porodici, domu i ličnoj sigurnosti.

Ključ: Prava stabilnost dolazi kroz promenu, ne kroz tvrdoglavost.

Vodolija

Menjate način razmišljanja i donošenja odluka.

Ključ: Vaše reči i izbori sada oblikuju budućnost.

Ribe

Fokus na novcu, vrednosti i ličnoj energiji.

Ključ: Učite da cenite sebe i ono što dajete.

