Pitanje viška kilograma često je mnogo složenije od same brojke na vagi. Za one koji se godinama bore sa težinom, to je iscrpljujuća bitka koja sa sobom nosi fizički umor, ali i težak emotivni teret. Mnoge dijete završavaju se neuspehom i povratkom lošim navikama, što produbljuje osećaj poraza. Ipak, jedna dvadesetdevetogodišnja Hrvatica odlučila je da prekine taj niz i na Reditu je detaljno opisala svoj put - kako je sa 85 kilograma došla na 50, uprkos tome što je iza sebe imala dva carska reza i visinu od svega 158 centimetara.

Prestanite da čekate "savršen momenat"

Glavna prepreka na početku često je odlaganje. Autorka priznaje da je godinama čekala famozni ponedeljak ili Novu godinu kako bi napravila prvi korak.

"Uvek sam nešto čekala - novi ponedeljak, novu godinu, godišnji, samo da prođe xy. Svake večeri sam išla da spavam sa mislima kako bi mi život bio bolji da nisam debela," priseća se ona.

Shvatila je da idealni uslovi ne postoje i da vreme neumitno teče, bez obzira na naše odluke. Ključna poruka je jasna: "Promena se ne dešava preko noći, ali nekoliko meseci ili godina nije mnogo vremena. Što pre počnemo, pre ćemo doći do cilja."

Suočavanje sa sopstvenim obmanama

Prvi korak ka uspehu bio je prestanak laganja same sebe. Govorila je sebi da nije "toliko strašno" ili da može smršati čim poželi, ali vaga i navike su govorile drugačije. Tek kada je priznala da jede previše, a kreće se premalo, prava promena je mogla da počne. Takođe, ukazala je na dve velike zablude.

Prva je uverenje da je dovoljno "samo prestati sa jelom", što neminovno vodi do jo-jo efekta. Druga je zamka "domaće hrane", gde se često zanemaruje koliko kalorija nose ulje, šećer i masni ručkovi. Jedna kašika ulja, na primer, krije oko 120 kalorija koje retko ko računa.

Nauka o kalorijama: Šta su BMR i TDEE?

Razumevanje sopstvenog metabolizma bilo je presudno. Naučila je da BMR predstavlja energiju koju telo troši u mirovanju, dok je TDEE ukupna dnevna potrošnja.

"Za mene je BMR bio samo 1.200 kcal, a sa 45 minuta kardio treninga sagorevala sam tek oko 300 kcal," napisala je, ističući koliko je lako pojesti više nego što potrošimo ako ne vodimo računa.

Metoda koja daje rezultate: Vaganje i planiranje

Brojanje kalorija i precizno merenje porcija bili su njeni najjači saveznici. Iako to deluje naporno, ona tvrdi da je neophodno na početku kako bismo stekli osećaj o stvarnoj veličini obroka. Fokusirala se na pet manjih obroka dnevno, bogatih proteinima i vlaknima. Iz ishrane je izbacila sokove i zaslađene kafe, a nakon 18 časova više nije jela.

"Sa ovim navikama izgubila sam 20 kg u četiri meseca," otkrila je ona, dodajući da joj je lakše bilo da potpuno izbaci slatkiše nego da pokuša da pojede samo jedan red čokolade.

Vežbanje kao bonus, a ne osnova

Mnogi se iznenade kada čuju da fizička aktivnost nije bila presudna za njen gubitak kilograma. Iako danas trenira redovno radi tonusa mišića, naglašava da ishrana čini 80% uspeha. Na početku, zbog oporavka od operacije, jedva je mogla da hoda, ali je doslednost u kuhinji donela rezultate.

"Prehrana je najmanje 80% uspeha. Prvih nekoliko nedelja sam jedva hodala zbog carskog reza, zatim sam hodala i trčala na traci, a na kraju radila vežbe snage. Trenutno vežbam 4-5 puta nedeljno po 30-45 minuta da bih tonirala telo i bolje se osećala, ali to nije presudno," zaključila je u svojoj objavi.

