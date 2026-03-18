Slušaj vest

Skandal koji je izbio nakon koncerta grupe Coldplay u Bostonu i dalje izaziva pažnju javnosti, a priča o Kristin Kabot i njenom direktoru Endiju Bajronu dobila je novi nastavak. Njih dvoje su tada snimljeni u prisnom zagrljaju, ali su se, čim su ugledali sebe na video-bimu, panično razdvojili i pobegli.

Dok su se društvene mreže danima bavile ovim snimkom i zbijale šale na njihov račun, posledice po oboje bile su ozbiljne — oboje su ostali bez posla u firmi „Astronomer“.

Pogledajte u galeriji viralni trenutak:

1/5 Vidi galeriju Ljubavnici uhvaćeni na koncertu Foto: Printscreen/X/GharKekalesh

Poruka ćerke je dodatno pojačala neprijatnost

Kristin Kabot je nedavno govorila o čitavoj situaciji i otkrila detalj koji je celo veče učinio još neprijatnijim. Kako je ispričala, čim je stigla na koncert, dobila je poruku od ćerke.

„Taman kad sam ulazila na koncert, ćerka mi je poslala poruku: ‘Super, znači i ti i tata ste na Coldplayu’“, ispričala je.

Taj trenutak, po svemu sudeći, dodatno je zakomplikovao situaciju koja je ubrzo prerasla u javni skandal.

Foto: Printscreen/Youtube

Tvrdi da sa šefom nije bila u vezi

Kristin je istakla da sa svojim šefom nije bila u intimnoj vezi, kao i da je poljubac te večeri bio prvi. Takođe je naglasila da njih dvoje danas više nisu ni u kakvom kontaktu.

„Nije bio osoba kakvom se predstavljao, a laž je za mene neprihvatljiva. Mnogo toga što mi je rekao jednostavno nije bila istina“, rekla je kod Opre Vinfri, ali nije želela da otkriva na šta je tačno mislila.

Endi Bajron, direktor koji je na koncertu grupe Coldplay uhvaćen u preljubi

Snimak sa koncerta pokrenuo lavinu reakcija

Podsetimo, sporni snimak pojavio se krajem maja prošle godine, a ubrzo nakon toga njih dvoje su identifikovani. Ceo slučaj brzo je dospeo u javnost i postao tema brojnih komentara na društvenim mrežama.

Posle svega, Endi Bajron je podneo ostavku, dok je Kristin Kabot dobila otkaz i, kako se navodi, dugo nije uspevala da pronađe novi posao.

„Bilo me je toliko sramota“

Kristin je priznala da joj je čitava situacija veoma teško pala, naročito zbog pozicije na kojoj se nalazila u firmi.

„Bilo me je toliko sramota i bila sam užasnuta. Ja sam šefica ljudskih resursa, a on je direktor. To je takav kliše, toliko je loše“, rekla je.

Video: Poplavana koncertu Coldplaya